WWA: Horúčavy v Amerike boli pravdepodobnejšie v dôsledku zmeny klímy

Londýn 20. júna (TASR) - Globálne otepľovanie spôsobené človekom zvýšilo pravdepodobnosť výskytu nedávnych extrémnych horúčav na juhozápade Spojených štátov, v Mexiku a Strednej Amerike o približne 35-krát. Vyplýva to zo štúdie vedeckej iniciatívy World Weather Attribution (WWA), informuje TASR podľa britskej stanice BBC.



Autori sa v analýze sa venovali nadmernému teplu medzi májom a začiatkom júna, keď sa vlna horúčav v USA sústredila v juhozápadných štátoch vrátane Kalifornie, Nevady a Arizony. Mexické úrady tiež spájali vlnu horúčav s úmrtím desiatok ľudí. Podľa nich mohla aj za úmrtia primátov v južnom štáte Tabasco.



Takáto vlna horúčav, poháňaná emisiami otepľujúcimi planétu, je v súčasnosti podľa odborníkov štyrikrát pravdepodobnejšia než na prelome tisícročí. Avšak vzhľadom na čas, ktoré si štúdie v tejto oblasti vyžadujú, sa zatiaľ nedá povedať, akú úlohu zohráva zmena klímy pri tejto horúčave tiahnucej sa od stredu na severovýchod USA a do Kanady.



"Výsledky našej štúdie by sme mali považovať za ďalšie varovanie, že naša klíma sa otepľuje na nebezpečnú úroveň," uviedol výskumník Izidine Pinto z Holandského kráľovského meteorologického ústavu (KNMI).



Odborníci tvrdia, že mnohé extrémne poveternostné javy vrátane horúčav sú v dôsledku zmeny klímy čoraz častejšie a intenzívnejšie. V USA, Mexiku a Strednej Amerike preto podľa Pinta čoraz viac evidujú potenciálne smrtiace a rekordne vysoké teploty.



"Pokiaľ bude ľudstvo vypúšťať do atmosféry emisie z fosílnych palív, horúčavy sa budú len zhoršovať - zraniteľní ľudia budú naďalej umierať a životné náklady sa budú zvyšovať," varoval výskumník.



Štúdia WWA sa okrem USA a Mexika sústredila aj na štáty Strednej Ameriky vrátane Guatemaly, Belize, Salvádora a Hondurasu, ktoré taktiež zaznamenali nebezpečne vysoké teploty. Vplyvom klimatických zmien bola horúčava, ktorú v regióne zaznamenali v júni, o 1,4 stupňa Celzia teplejšia, uviedli autori.



Vedci taktiež upozornili na zdravotné riziko vyplývajúce z vysokých teplôt počas noci. Telo vtedy nemá dostatok času na regeneráciu a oddych.