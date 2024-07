WWF: Stredozemné more obsahuje rekordné množstvo mikroplastov

Rím 8. júla (TASR) - Približne 87 percent Stredozemného mora je znečistených a nachádza sa v nich rekordné množstvo mikroplastov, uviedol vo svojej pondelňajšej správe Svetový fond na ochranu prírody (WWF). TASR o tom informuje podľa správy agentúry ANSA.



V mori sa podľa WWF nachádzajú toxické kovy, pesticídy, priemyselné chemické látky a plastový odpad, pričom koncentrácia mikroplastov už dosiahla úroveň rekordných 1,9 milióna častíc na meter štvorcový. To je najvyššia hodnota, aká bola kedy v tzv. hlbokom mori zaznamenaná, uvádza sa v správe There Is No Health In A Sick Environment ("V chorom prostredí nie je žiadne zdravie"), ktorú WWF zverejnil v pondelok pri príležitosti Medzinárodného dňa Stredozemného mora. Ten si svet pripomína od roku 2014.



Podľa správy vykazujú rekordnú úroveň znečistenia aj jazerá a rieky. Znečistenie vody podľa WWF spôsobuje na celom svete každoročne približne 1,4 milióna predčasných úmrtí.