Wyoming ako prvý štát USA prijal zákon o zákaze interupčných tabletiek

Washington 18. marca (TASR) - Wyoming sa stal prvých štátom USA, ktorý osobitne zakázal používanie tzv. interrupčných tabletiek. Informovala o tom v sobotu agentúra AFP, ide o ďalší z krokov, ktorými konzervatívne americké štáty obmedzujú prístup k umelému prerušeniu tehotenstva.



Príslušný zákon podpísal v noci z piatka na sobotu republikánsky guvernér Wyomingu Mark Gordon, ktorý súčasne vyzval miestnych zákonodarcov, aby do ústavy tohto štátu zakomponovali úplný zákaz interrupcií. Podľa neho by mal byť takýto návrh predložený na schválenie občanom v referende.



"Domnievam sa, že o tejto otázke by sa malo rozhodnúť čo najskôr, aby sa otázka potratov vo Wyomingu definitívne vyriešila," uviedol guvernér vo vyhlásení.



Zákaz "predpisovania, vydávania, distribúcie, predaja a používania akejkoľvek látky za účelom sprostredkovania alebo vykonania interrupcie" vstúpi vo Wyomingu do platnosti od 1. júla.



Lekárom a ďalším osobám, ktoré by tento zákaz porušili, bude hroziť až šesť mesiacov väzenia a pokuta vo výške 9000 dolárov. V zákone sa explicitne píše, že tresty nebudú uplatňované voči samotným tehotným ženám.



Vo Wyomingu existuje len jedna klinika, ktorá vykonáva interrupcie, avšak len medikamentózne, nie chirurgické zákroky.



Už doposiaľ boli interrupčné tabletky zakázané v 13 štátoch USA v rámci plošného zákazu všetkých foriem umelého prerušenia tehotenstva. Nový zákon podpísaný guvernérom Wyomingu sa výslovne týka núdzovej medikamentóznej antikoncepcie. V ďalších 15 štátoch je prístup k takýmto prípravkom obmedzený, napríklad podmienkou lekárskeho predpisu.



Na federálnej úrovni je používanie je pritom používanie interrupčných tabletiek už viac než desaťročie legálne na základe rozhodnutia amerického Úradu pre kontrolu potravín a liečiv (FDA)



Po celých USA v súčasnosti prebiehajú snahy o presadenie zákazov interrupcií. Tie sa zintenzívnili po verdikte Najvyššieho súdu USA, ktorý v júni 2022 zrušil ústavne garantované právo žien na prerušenie tehotenstva.



Pred federálnym súdom v Texase momentálne prebieha súdne konanie, ktoré by sa mohlo skončiť vydaním zákazu používania potratových tabletiek s účinnou látkou mifepriston na úrovni celých USA. Zákonodarcovia v Texase okrem toho zvažujú aj zablokovanie internetových stránok, ktoré doručujú takéto prípravky poštou.