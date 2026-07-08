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Poľsko tvrdí, že musí počítať s možnými provokáciami zo strany Ruska
Štátny tajomník zároveň uviedol, že Spojené štáty deklarovali pripravenosť rokovať o zriadení stálej vojenskej základne v Poľsku, ktorá by mohla vzniknúť v západnej časti krajiny.
Autor TASR
Varšava 8. júla (TASR) - Poľsko musí počítať s možnými sabotážnymi akciami a provokáciami zo strany Ruska. V stredu to vyhlásil štátny tajomník poľského ministra obrany Stanislaw Wziatek, ktorý upozornil aj na možné ohrozenie kritickej infraštruktúry a správy od spojeneckých tajných služieb. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP.
Wziatek uviedol, že Poľsko dostáva informácie o takýchto hrozbách od svojich spojencov vrátane Spojených štátov. „Môžeme očakávať incidenty sabotážneho charakteru, ale aj hrozby v kyberpriestore či voči kritickej infraštruktúre,“ povedal počas návštevy Vojenskej leteckej akadémie v Debline.
Štátny tajomník tiež povedal, že Rusko sa môže snažiť zakrývať svoju účasť na podobných aktivitách a zodpovednosť pripisovať iným aktérom. „Môžeme očakávať provokácie, ktoré nás majú ešte viac rozhádať. Majú prehlbovať strach a nedostatok jednoty nielen v Poľsku, ale aj v NATO a EÚ,“ vyhlásil. Zároveň vyzval na odolnosť voči takýmto snahám.
Pred možnou provokáciou v utorok varoval aj minister zahraničných vecí Radoslaw Sikorski. „To, čoho sú (Rusi) schopní, je určitý druh zinscenovaného útoku s využitím dronov - možno ukrajinských dronov - a následné predstieranie, že reagujú na náš neexistujúci útok,“ vyhlásil.
Už skôr reagoval aj na informácie spojeneckých spravodajských služieb o možnej provokácii Ruska voči Poľsku. „Náš odkaz Vladimirovi Putinovi je nasledovný: Vieme, čo plánuješ, nerob to,“ vyhlásil.
Wziatek sa vyjadril aj k prítomnosti amerických vojakov v Poľsku. Potvrdil, že krajina očakáva ďalšiu rotáciu amerických síl v počte približne 4000 až 5000 vojakov. Celkový počet príslušníkov ozbrojených síl USA dislokovaných v Poľsku by sa tak mal opäť pohybovať na úrovni 10.000 až 11.000.
Štátny tajomník zároveň uviedol, že Spojené štáty deklarovali pripravenosť rokovať o zriadení stálej vojenskej základne v Poľsku, ktorá by mohla vzniknúť v západnej časti krajiny. Výsledky analýz týkajúcich sa ďalšej americkej vojenskej prítomnosti v Poľsku by mali byť známe do konca tohto roka.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
Wziatek uviedol, že Poľsko dostáva informácie o takýchto hrozbách od svojich spojencov vrátane Spojených štátov. „Môžeme očakávať incidenty sabotážneho charakteru, ale aj hrozby v kyberpriestore či voči kritickej infraštruktúre,“ povedal počas návštevy Vojenskej leteckej akadémie v Debline.
Štátny tajomník tiež povedal, že Rusko sa môže snažiť zakrývať svoju účasť na podobných aktivitách a zodpovednosť pripisovať iným aktérom. „Môžeme očakávať provokácie, ktoré nás majú ešte viac rozhádať. Majú prehlbovať strach a nedostatok jednoty nielen v Poľsku, ale aj v NATO a EÚ,“ vyhlásil. Zároveň vyzval na odolnosť voči takýmto snahám.
Pred možnou provokáciou v utorok varoval aj minister zahraničných vecí Radoslaw Sikorski. „To, čoho sú (Rusi) schopní, je určitý druh zinscenovaného útoku s využitím dronov - možno ukrajinských dronov - a následné predstieranie, že reagujú na náš neexistujúci útok,“ vyhlásil.
Už skôr reagoval aj na informácie spojeneckých spravodajských služieb o možnej provokácii Ruska voči Poľsku. „Náš odkaz Vladimirovi Putinovi je nasledovný: Vieme, čo plánuješ, nerob to,“ vyhlásil.
Wziatek sa vyjadril aj k prítomnosti amerických vojakov v Poľsku. Potvrdil, že krajina očakáva ďalšiu rotáciu amerických síl v počte približne 4000 až 5000 vojakov. Celkový počet príslušníkov ozbrojených síl USA dislokovaných v Poľsku by sa tak mal opäť pohybovať na úrovni 10.000 až 11.000.
Štátny tajomník zároveň uviedol, že Spojené štáty deklarovali pripravenosť rokovať o zriadení stálej vojenskej základne v Poľsku, ktorá by mohla vzniknúť v západnej časti krajiny. Výsledky analýz týkajúcich sa ďalšej americkej vojenskej prítomnosti v Poľsku by mali byť známe do konca tohto roka.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)