Yellenová a čínsky premiér dúfajú v americko-čínsku spoluprácu

Peking 7. apríla (TASR) - Vzťahy Spojených štátov a Číny sa môžu pohnúť vpred len pri otvorenej a priamej komunikácii. Uviedla to v nedeľu počas návštevy Číny americká ministerka financií Janet Yellenová, informuje TASR podľa správ agentúr AFP a Reuters.



Čínsky premiér Li Čchiang reagoval na stretnutí v Pekingu na slová Yellenovej s tým, že Spojené štáty a Čína sa musia rešpektovať a mali by byť partnermi a nie nepriateľmi. Zároveň uviedol, že počas návštevy americkej ministerky v Číne sa podarilo dosiahnuť "konštruktívny pokrok".



Washington a Peking majú podľa Yellenovej povinnosť zodpovedne riadiť svoje komplexné vzťahy. "Aj keď musíme urobiť viac, verím, že za posledné roky sme postavili naš bilaterálne vzťahy na stabilnejšie základy," povedala Yellenová.



"To neznamená ignorovanie našich rozdielov alebo vyhýbanie sa zložitým konverzácia. Znamená to porozumenie, že môžeme dosiahnuť pokrok len, ak priamo a otvorene navzájom komunikujeme," dodala ministerka.



Yellenová počas stretnutia upriamila pozornosť aj na záležitosti vzbudzujúce obavy, ako je napríklad nadmerná priemyselná kapacita v Číne, ktorá by mohla mať dopad na americké firmy a pracovníkov, uviedlo ministerstvo financií vo vyhlásení.



Počas svojej už druhej návštevy Číny za deväť mesiacov sa Yellenová zamerala na čínsku nadmernú produkciu elektromobilov, solárnych panelov či iných produktov súvisiacich s čistou energiou určených pre Spojené štáty a iné krajiny.



Americká ministerka financií navštívila Peking aj vlani v júli v snahe normalizovať bilaterálne ekonomické vzťahy. Jej vtedajšie stretnutie sa uskutočnilo po období zvýšeného napätia spôsobeného rôznymi nezhodami súvisiacimi napríklad s Taiwanom či pôvodom ochorenie COVID-19.



Ďalším znakom stabilizácie americko-čínskych vzťahov je utorkový takmer dvojhodinový telefonát šéfa Bieleho domu Joea Biden s jeho čínskym náprotivkom Si Ťin-pchingom. Prezidenti sa počas telefonátu snažili znížiť napätie súvisiace so situáciu v Juhočínskom mori. Išlo o ich prvé priame rokovanie od summitu v novembri.