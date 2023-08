Yellenová počas návštevy Číny jedla huby, ktoré môžu byť halucinogénne

New York 16. augusta (TASR) - Americká ministerka financií Janet Yellenová povedala, že počas júlovej návštevy Číny jedla huby, ktoré môžu mať halucinogénne účinky. TASR správu prevzala v utorok z agentúry DPA a webovej stránky stanice CNN.



"Nebola som si vedomá, že tieto huby majú halucinogénne vlastnosti. Dozvedela som sa to až neskôr," povedala Yellenová v pondelkovom rozhovore pre CNN. Dodala, že jedlo pre seba a svoj sprievod neobjednávala ona a nikto z jej spoločníkov výskyt halucinácií po konzumácií nehlásil.



Yellenová sa podľa svojich slov neskôr dočítala, že tieto účinky sa neprejavia v prípade, ak sú tieto huby správne pripravené.



Ide o huby Lanmaoa asiatica, ktoré sa vyskytujú v juhozápadnej Číne neďaleko hraníc s Vietnamom a v provincii Jün-nan sú pokladané za lahôdku. Yellenová túto oblasť navštívila v júli počas svojej cesty do Číny.



Expert v oblasti botaniky Peter Mortimer pre CNN povedal, že pozná osoby, ktoré po konzumácii podobných húb mali tri dni halucinácie. Vedcom sa podľa jeho slov ešte nepodarilo určiť látky, ktoré halucinácie vyvolávajú. Označil to za záhadu a dodal, že väčšina dôkazov je neoverených.



Mortimer pôsobí na botanickom inštitúte v meste Kchun-ming v provincii Jün-nan.