Yellenová: Potrestáme pomáhajúcich Rusku získať vojenské technológie

Nusa Dua 14. novembra (TASR) – Spojené štáty uvalia nové sankcie voči nadnárodnej sieti osôb a firiem, ktoré pracujú na získavaní vojenskej technológie pre vojenské operácie Ruska na Ukrajine. Uviedla to v pondelok americká ministerka financií Janet Yellenová, informuje TASR na základe správ agentúr Reuters a AFP.



Yellenová pred summitom skupiny G20 na indonézskom ostrove Bali povedala, že sankcie sa budú týkať 14 osôb a 28 spoločností vrátane finančných sprostredkovateľov. Podobnosti o tom, z akých krajín pochádzajú alebo o aké technológie ide, odmietla poskytnúť. Uviedla však, že oznámenie je plánované neskôr v priebehu pondelka.



"Je to súčasť nášho širšieho úsilia narušiť vojnové aktivity Ruska a odoprieť mu prostredníctvom sankcií a kontroly vývozu vybavenie, ktoré potrebuje," povedala Yellenová novinárom. Doterajšie opatrenia v tomto smere podľa nej už majú účinok na bojiskách na Ukrajine.



Ministerka tiež uviedla, že najlepším spôsobom, ako pomôcť globálnej ekonomike pri súčasných problémoch, je zastaviť vojnu na Ukrajine.



"Ukončenie vojny Ruska je morálnym imperatívom a vôbec najlepšou vecou, akú môžeme urobiť pre globálnu ekonomiku," konštatovala Yellenová na stretnutí s francúzskym rezortným kolegom Brunom Le Mairom.



Medzi hlavnými témami tohtotýždňového summitu G20 sú vysoké ceny pohonných hmôt a potravín. Očakávajú sa tiež diskusie o potrebe predĺžiť dohodu, ktorá umožňuje bezpečný vývoz ukrajinských obilnín a hnojív cez Čierne more.