FOTO: Yellowstonský národný park museli v dôsledku záplav evakuovať

Diaľnica medzi Gardinerom a Mammothom v americkej Montane je podmytá počas záplav 13. júna 2022. Foto: TASR/AP

Na snímke rozvodnená rieka Yellowstone zaplavila malú lodenicu v americkom meste Gardiner 13. júna 2022. Foto: TASR/AP

Washington 14. júna (TASR) - Severnú časť amerického Yellowstonského národného parku museli evakuovať po tom, čo ho v dôsledku silných dažďov postihli záplavy a zosuvy pôdy, píše TASR. Návštevníci majú nateraz vstup do parku zakázaný. V utorok o tom informoval správca parku Cam Sholly, uviedla televízia CNN.," skonštatoval Sholly. Dodal, že v oblasti zaznamenali aj niekoľko zosunov pôdy.Podobným problémom čelí aj niekoľko obcí v blízkosti parku. Miestne úrady informovali, že v dôsledku zničenej cestnej a mostnej infraštruktúry nie je možné obyvateľov niektorých z nich evakuovať. Neodporúčajú tiež piť vodu z vodovodu, keďže zosuvy poškodili potrubia a voda zaplavila studne.Hladina rieky Yellowstone, ktorá cez rovnomenný národný park preteká, dosiahla výšku viac ako 4,2 metra, čím prekonala dovtedajší rekord z roku 1918, keď stúpla do výšky 3,5 metra. Podľa meteorológov za to okrem prívalových dažďov môže i topenie snehu.Záplavy v Yellowstonskom národnom parku sú súčasťou vlny extrémnych výkyvov počasia, ktoré Spojené štáty sužujú už niekoľko dní. Na stredozápade krajiny sa vyskytli silné búrky, v dôsledku ktorých zostali tisícky domácnosti bez elektriny. V Chicagu vydali výstrahy pred tornádami a horúčavy postihli oblasti, v ktorých žije dovedna viac než tretina obyvateľov USA.