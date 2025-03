V Istanbule a Izmire zadržali desať novinárov, uviedli aktivisti

Istanbul 24. marca (TASR) - Turecká polícia zadržala v pondelok v mestách Istanbul a Izmir desať tureckých novinárov vrátane fotografa agentúry AFP, informovalo turecké združenie pre ľudské práva MLSA. K ich zadržaniu, priamo v ich bydlisku, došlo deň po obnovených protestoch, ktoré vyvolalo rozhodnutie súdu, ktorý v nedeľu vzal do väzby istanbulského opozičného primátora Ekrema Imamogla.



Od stredy, keď bol Imamoglu zadržaný, sa po celom Turecku konajú pouličné protesty. Ich organizátori zvolali ďalšie i na pondelok večer - už šiesty deň po sebe.



Turecký minister vnútra Ali Yerlikaya v pondelok informoval, že od 19. marca, keď v krajine opäť vypukli protivládne protesty, do 23. marca bolo zadržaných dovedna 1133 osôb. Podľa ministrovho statusu na sieti X sú medzi nimi aj jednotlivci "spojení s 12 rôznymi teroristickými organizáciami".



Imamoglu, ktorý je hlavným vyzývateľom a kritikom tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana, strávil svoju prvú noc v cele vo väznici v meste Silivri západne od Istanbulu.



Po svojom zadržaní bol Imamoglovi úradmi dočasne pozastavený výkon primátorskej funkcie. V nedeľu na základe vnútrostraníckeho hlasovania bol však napriek svojmu stíhaniu potvrdený ako kandidát Republikánskej ľudovej strany (CHP) na post prezidenta vo voľbách, ktoré by sa mali konať v roku 2028.



Viacerí západní politici odsúdili Imamoglovo zadržanie a vzatie do väzby ako neprijateľné a označili ho za vážny útok na demokraciu. V tomto zmysle sa vyjadrila francúzska diplomacia a v pondelok aj hovorca odstupujúceho nemeckého kancelára Olafa Scholza. Steffen Hebestreit dodal, že Nemecko sleduje vývoj v Turecku s veľkým znepokojením. Zároveň zdôraznil, že "toto sa musí veľmi rýchlo a transparentne objasniť".



Na Imamoglovo okamžité prepustenie vyzval aj predseda Kongresu miestnych a regionálnych samospráv Rady Európy Marc Cools. Uviedol, že jeho zadržanie je vopred pripraveným manévrom, ktorý ešte aj podkopáva spravodlivosť volebného procesu.