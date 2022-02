Šéf NATO je optimistický, požaduje odsun ruských jednotiek od Ukrajiny

Prečítajte si aj: Trussová: Ruský útok na Ukrajinu by mohol povzbudiť ďalších agresorov



Na archívnej snímke konvoj ruských obrnených vozidiel sa presúva po diaľnici na polostrove Krym. Foto: TASR/AP

Brusel 15. februára (TASR) - Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg vyjadril v utorokv súvislosti so zmiernením napätia na ukrajinskej hranici. Upozornil však, že nateraz nič nenasvedčuje tomu, že by Moskva stiahla svoje jednotky od spoločnej hranice s Ukrajinou.Šéf aliancie NATO reagoval na oznámenie ruského ministerstva obrany, že v utorok sa časť ruských vojakov rozmiestnených v blízkosti ukrajinských hraníc začala sťahovať do miest svojej stále dislokácie.Podľa AFP, ide o prvý výraznejší krok v rámci snáh o deeskaláciu niekoľko týždňov trvajúcej krízy okolo Ukrajiny.Ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba však v reakcii na uvedené informácie upozornil, že napätie pozdĺž ukrajinských hraníc zostáva vysoké a že Rusko by malo stiahnuť aj zvyšné jednotky.Aj britská ministerka zahraničných vecí Liz Trussová medzičasom komentovala správy o odchode časti ruských vojenských síl z blízkosti ukrajinských hraníc, keď upozornila, že iba úplný odchod ruských jednotiek od ukrajinských hraníc by bol dôkazom o záväzku Moskvy nenapadnúť svojho suseda - Ukrajinu.Podľa ruského ministerstva obrany sa do svojich domovských základní vydali jednotky Južného a Západného vojenského okruhu.Hovorca rezortu obrany Igor Konašenkov, ktorého citovali ruské tlačové agentúry, súčasne dodal, že ostatné jednotky -- pokračujú v cvičeniach vo viacerých oblastiach.Uviedol, že vojaci Východného vojenského okruhu a výsadkové sily zapojené do cvičenia Spojenecké odhodlanie 2022 v spolupráci s bieloruskými ozbrojenými silami nacvičujú odrazenie agresie proti zväzovému štátu.dodal Konašenkov.Zopakoval, že po skončení cvičení sa tieto jednotky vrátia do miest stálej dislokácie.Západ, ale najmä USA, už týždne upozorňujú, že Rusko by mohlo napadnúť Ukrajinu, keďže v blízkosti jej hraníc sústredilo vyše 100.000 vojakov a v posledných dňoch vykonáva v južnom Bielorusku spoločné cvičenie s tamojšou armádou.Rusko tvrdenia o príprave invázie odmieta a tvrdí, že pre nikoho nepredstavuje žiadnu hrozbu.