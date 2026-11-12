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Yle: Ukrajina zaútočila dronmi na ruskú vojnovú loď vo Fínskom zálive
Bezpečnostná služba Ukrajiny v príspevku na Telegrame uviedla, že nesie zodpovednosť za naplánovanie a vykonanie útoku. Cieľom špeciálnej operácie bola malá raketová loď Naro-Fominsk triedy Bujan-M.
Autor TASR
Helsinki 12. novembra (TASR) - Ukrajinská armáda zaútočila v stredu ráno dronmi na ruskú vojnovú loď vo Fínskom zálive, informovala Bezpečnostná služba Ukrajiny (SBU). Estónsky minister obrany Martin Herem pre estónsku verejnoprávnu televíziu ERR uviedol, že na ruskej vojnovej lodi vo Fínskom zálive došlo k výbuchu a odplávala do Petrohradu, píše TASR.
Vysoký fínsky predstaviteľ pre verejnoprávneho vysielateľa Yle potvrdil, že Fínsko zaznamenalo útok neďaleko ruského ostrova Gogland (po fínsky známy ako Suursaari), ktorý leží približne 40 kilometrov južne od Fínska a 55 km severne od Estónska.
SBU v príspevku na sieti Telegram uviedla, že nesie zodpovednosť za naplánovanie a vykonanie útoku. Cieľom špeciálnej operácie bola malá raketová loď Naro-Fominsk triedy Bujan-M.
Yle už predtým informoval o náznakoch rastúcej vojenskej aktivity Ruska na ostrove Gogland vo východnej časti Fínskeho zálivu. Fínske obranné sily v stredu zaviedli dočasné obmedzenia pre námornú oblasť a vzdušný priestor vo východnej časti Fínskeho zálivu ako preventívne opatrenie po útoku Kyjeva na ruský prístav Usť-Luga.
Vysoký fínsky predstaviteľ pre verejnoprávneho vysielateľa Yle potvrdil, že Fínsko zaznamenalo útok neďaleko ruského ostrova Gogland (po fínsky známy ako Suursaari), ktorý leží približne 40 kilometrov južne od Fínska a 55 km severne od Estónska.
SBU v príspevku na sieti Telegram uviedla, že nesie zodpovednosť za naplánovanie a vykonanie útoku. Cieľom špeciálnej operácie bola malá raketová loď Naro-Fominsk triedy Bujan-M.
Yle už predtým informoval o náznakoch rastúcej vojenskej aktivity Ruska na ostrove Gogland vo východnej časti Fínskeho zálivu. Fínske obranné sily v stredu zaviedli dočasné obmedzenia pre námornú oblasť a vzdušný priestor vo východnej časti Fínskeho zálivu ako preventívne opatrenie po útoku Kyjeva na ruský prístav Usť-Luga.