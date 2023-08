YouGov: Viac než polovica Nemcov sa bojí dôsledkov extrémneho počasia

Berlín 5. augusta (TASR) - Viac než 60 percent dospelých občanov Nemecka sa obáva dôsledkov vyplývajúcich z extrémneho počasia, vyplýva z výsledkov najnovšieho prieskumu inštitútu YouGov. TASR informuje na základe sobotňajšej správy agentúry DPA.



Prieskum sa uskutočnil na vzorke 2167 respondentov vo veku nad 18 rokov v čase od 25. júla do 2. augusta. Podľa jeho výsledkov sa 42 percent opýtaných obáva, že v budúcnosti môže byť priamo zasiahnutých dôsledkami extrémneho počasia.



Viac než polovica opýtaných (56 percent) uviedla, že nemecká vláda v rámci klimatickej politiky vynakladá príliš málo úsilia na ochranu občanov krajiny pred udalosťami vyplývajúcimi z extrémneho počasia. Len 30 percent sa domnieva, že súčasná politika vlády v Berlíne je v tejto súvislosti dostatočná.



Podobný prieskum inštitútu pre výskum inštitútu verejnej mienky YouGov v mene DPA ukazuje, že takmer tretina občanov krajiny je pripravená čeliť osobným dôsledkom vyplývajúcim z vplyvov extrémnych poveternostných udalostí. Až 30 percent z opýtaných uviedlo, že by podnikli menej ciest, prípadne vôbec žiadne, do oblasti Stredozemného mora, aby sa vyhli extrémnym horúčavám alebo lesným požiarom.



Tridsaťsedem percent respondentov však na druhej strane uviedlo, že o individuálnych dôsledkoch vyplývajúcich z extrémneho počasia neuvažovalo, píše DPA.



Podľa informácií z tamojšieho rezortu pre cestovný ruch rezervácie v súčasnosti nepoukazujú na nejaké viditeľné zmeny v správaní nemeckých dovolenkárov. Toto leto prinieslo rekordné vlny horúčav, sucha a požiare predovšetkým v oblasti Stredomoria. Došlo k rozsiahlym lesným požiarom v Grécku, Alžírsku a Tunisku, ako aj k búrkam a záplavám v Taliansku.