YouTube kanál zapletený do smrti malého chlapca ukončil svoju činnosť

Rím 19. júna (TASR) - YouTube kanál skupiny s názvom The Borderline, ktorej členovia minulý týždeň spôsobili tragickú smrť päťročného chlapca, ukončil svoju činnosť a bol zrušený. V pondelok to uviedla agentúra ANSA, informuje TASR.



Incident sa odohral v stredu popoludní v rímskej štvrti Casal Palocco. Luxusné Lamborghini narazilo do vozidla značky Smart, v ktorom sa viezla matka s dvoma deťmi, päťročným chlapcom a jeho trojročnou sestrou. V Lamborghini, ktoré podľa svedkov nedodržiavalo prikázanú rýchlosť, sa nachádzalo päť osôb. Pri zrážke utrpeli matka s deťmi ťažké zranenia, ktorým päťročný Manuel cestou do nemocnice podľahol.



Až traja z piatich ľudí v Lamborghini patrili do skupiny The Borderline" zameranej na plnenie rôznych extrémnych internetových výziev. Kanál mal na YouTube až 600.000 odoberateľov.



Talianske médiá uviedli, že Lamborghini zapožičal YouTuberom samotný výrobca vozidiel tejto luxusnej talianskej značky. Dodali, že prokuratúra začala vyšetrovanie vodiča auta a jedného zo zakladateľov skupiny, 20-ročného Mattea di Pietra, vo veci usmrtenia z dôvodu nebezpečného šoférovania. Polícia YouTuberom zhabala aj mobilné telefóny. Predpokladá sa, že posádka auta si v čase zrážky nahrávala videá na sociálne siete.



"The Borderline vyjadruje pozostalým úprimnú a čo najhlbšiu sústrasť. YouTube kanál mal pôvodne slúžiť na zábavu mladých ľudí v zdravom duchu. Vo svetle tragédie, ktorá sa odohrala, je pre nás morálne nemožné s kanálom pokračovať. Preto týmto vyjadrením ukončujeme všetky naše aktivity. Myslíme len na Manuela," uviedla skupina vo svojom poslednom videu.