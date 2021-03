YouTube odblokuje Trumpov kanál, keď prestane s podnecovaním násilia

Washington 5. marca (TASR) - Spoločnosť YouTube povolí americkému exprezidentovi Donaldovi Trumpovi návrat na svoju platformu len v prípade, že prestane s podnecovaním násilia. Vo štvrtkovom rozhovore pre americký časopis The Atlantic sa tak vyjadrila jej generálna riaditeľka Susan Wojcickiová, ktorú citovala agentúra AFP.



YouTube 13. januára dočasne zablokoval na svojej videoplatforme kanál vtedy ešte dosluhujúceho prezidenta USA Trumpa a odstránil jedno z jeho videí pre porušenie svojich noriem zameraných proti podnecovaniu násilia. Stalo sa tak týždeň po tom, čo do budovy amerického Kapitolu vo Washingtone vtrhli jeho prívrženci v čase, keď tam členovia oboch komôr Kongresu hlasovali o definitívnom potvrdení víťazstva jeho súpera Joea Bidena vo vlaňajších prezidentských voľbách.



"Zablokovanie kanálu Donalda Trumpa zrušíme vtedy, keď rozhodneme o tom, že riziko násilia sa znížilo," vyjadrila sa Wojcickiová. Na základe stredajšej správy americkej tajnej služby, ktorá podľa vlastných slov odhalila "možný plán na vpád do Kapitolu" vo štvrtok 4. marca, je podľa nej však tento krok nateraz nepravdepodobný.



V prípade obnovenia Trumpovho kanálu sa jeho správcovia budú musieť naďalej riadiť systémom "troch napomenutí" za porušenie užívateľských pravidiel platformy, ako je napríklad podnecovane násilia alebo spochybňovanie výsledkov prezidentských volieb, pripomína AFP.



Kanály s troma napomenutiami počas obdobia 90 dní budú vymazané, doplnila Wojcickiová. Dočasné zrušenie Trumpovho kanálu sa podľa nej berie ako prvé napomenutie.



Zároveň pripomenula, že YouTube v minulosti zablokoval určitý obsah od ďalších svetových lídrov - napríklad pre dezinformácie o koronavíruse na kanáli brazílskeho prezidenta Jaira Bolsonara. V súvislosti s obsahom odkazujúcim na februárový puč v Mjanmarsku, ktorý porušoval užívateľské pravidlá YouTube, spoločnosť najnovšie zrušila viacero kanálov napojených na tamojšiu armádu.



Po januárovom útoku na Kapitol zrušili Trumpove účty na svojich sociálnych sieťach aj Facebook či Twitter. Finančný riaditeľ Twitteru Ned Segal sa v polovici februára vyjadril, že sociálna sieť Trumpovi účet neobnoví ani v prípade, že sa opäť rozhodne uchádzať o politickú funkciu. Facebook zriadil nezávislú komisiu, ktorá toto rozhodnutie v súčasnosti preveruje.