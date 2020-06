Youtube vymazal propagandistické video na podporu zmien ruskej ústavy

Moskva 4. júna (TASR) - Internetová platforma Youtube zablokovala propagandistické video podporujúce plánované zmeny ruskej ústavy, ktoré navrhol prezident Vladimir Putin. Patrí medzi ne aj zákaz homosexuálnych manželstiev, ktorého sa spomínané video týkalo, píše agentúra DPA.



Krátky film zverejnený na Youtube zobrazoval detský domov, z ktorého si malého chlapca ide adoptovať homosexuálny pár. Keď adoptívny otec predstaví svojho výrazne feminínneho partnera ako "novú mamu", chlapcovi sa zjaví na tvári veľmi smutný výraz. Ako darček od nových rodičov dostane navyše červené šaty. Videoklip je v Rusku už niekoľko dní terčom kritiky za vytváranie nepriateľského obrazu voči homosexuálom.



Posolstvom videa je apelovať na ľudí, ktorí budú 1. júla rozhodovať o Putinových návrhoch o zmene ústavy v celoštátnom hlasovaní, a podporiť presvedčenie, že deti majú vyrastať výlučne v rodinách s matkou a otcom. Putin zdôraznil, že manželstvo medzi osobami rovnakého pohlavia v Rusku nebude možné dovtedy, kým on bude pri moci.



"Toto video bolo odstránené, keďže porušovalo pravidlá týkajúce sa nenávistných prejavov," zdôvodnil svoj krok Youtube.



Ruskí predstavitelia dlhodobo čelia medzinárodnej kritike za politiku šírenia nenávisti voči sexuálnym menšinám. Jeden zo zákonov, ktoré Putin podpísal, napríklad pod hrozbou trestu zakazuje prejavy lásky medzi osobami rovnakého pohlavia pred deťmi.



Politológ Abbas Galljamov video označil za cielenú akciu na odpútanie pozornosti od skutočnej témy, ktorou sú zmeny v ústave. Jediným cieľom ústavných zmien je podľa neho otvoriť cestu Putinovi, aby zostal pri moci až do roku 2036, povedal.



Aktuálne prieskumy verejnej mienky sa v tom, či by navrhované zmeny podporila väčšina obyvateľstva, líšia. Putin ich chce totiž presadiť len v prípade, že sa mu podarí získať väčšinu hlasov.



Nezávislý inštitút Levada zverejnil 2. júna výsledky prieskumu, podľa ktorého zmeny podporuje 44 percent opýtaných. Podľa štvrtkového prieskumu štátneho inštitútu WZIOM je za zmeny až 61 respondentov. Nezávislí odborníci a opozícia sa však obávajú, že by mohlo dôjsť k masívnemu falšovaniu výsledkov hlasovania.



Návrh urobiť zmeny v ústave Putin predostrel v januári tohto roku vo svojom výročnom prejave o stave krajiny.



Ústavné zmeny schválené medzičasom aj parlamentom majú Putinovi umožniť kandidovať za prezidenta na ďalšie dve funkčné obdobia. Zmeny okrem iného zahŕňajú tiež posilnenie prezidentských právomocí, zákaz homosexuálnych manželstiev a zmienku o "viere v Boha" ako jednej z tradičných ruských hodnôt. Medzi navrhované zmeny tiež patrí aj to, aby mala ruská ústava prednosť pred medzinárodným právom. Putin tiež navrhol, aby vysoko postavení vládni činitelia nesmeli mať občianstvo cudzieho štátu a ani povolenie na pobyt v cudzine.