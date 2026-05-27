YouTube zavádza systém na identifikáciu obsahu vytvoreného pomocou AI
Zo štúdie spoločnosti Kapwing vyplýva, že za pomoci AI je generovaných 20 až 33 percent videí ponúkaných na YouTube.
Autor TASR
Paríž/Washington 27. mája (TASR) - Platforma YouTube v stredu oznámila novú sériu opatrení na lepšiu identifikáciu obsahu generovaného umelou inteligenciou (AI). V nasledujúcich týždňoch zavedie systém, ktorý bude automaticky detegovať obsah generovaný AI a oznamovať túto informáciu divákom. V stredu o tom informovala agentúra AFP, píše TASR.
Zo štúdie spoločnosti Kapwing vyplýva, že za pomoci AI je generovaných 20 až 33 percent videí ponúkaných na YouTube. Tento podiel úplne stačí na to, aby zmiatol časť divákov, ktorí majú čoraz väčšie ťažkosti pri odlišovaní príspevku vytvoreného človekom od upraveného alebo úplne syntetického obsahu.
YouTube, ktorý vlastní spoločnosť Google, sa preto rozhodol konať a oznámil nový krok vo svojej politike transparentnosti. Doteraz sa platforma spoliehala na to, že tvorcovia videí sami oznámia, ak použili generatívne nástroje AI.
V dohľadnej budúcnosti bude platiť, že „ak tvorca neuvedie, či použil AI, ale naše systémy zistia výrazné fotorealistické využitie AI, automaticky pridáme označenie,“ uviedol YouTube v blogovom príspevku.
Tvorcovia budú môcť toto označenie napadnúť, ak si budú myslieť, že ich obsah bol nesprávne označený ako generovaný AI, uviedla spoločnosť.
Platforma zároveň dodala, že tieto označenia nebudú mať vplyv na algoritmus odporúčania videí používateľom.
Podobné automatické označovanie AI obsahu zaviedli v poslednom období aj sociálne siete alebo hudobná služba Spotify.
