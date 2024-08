Yunus bude viesť demokratický proces, prísahu zrejme zloží vo štvrtok

Dháka 7. augusta (TASR) - Nositeľ Nobelovej ceny za mier Muhammad Yunus povedie Bangladéš prostredníctvom "demokratického procesu", keď sa vráti do krajiny, aby sa postavil na čelo dočasnej vlády, povedal v stredu tamojší veliteľ armády generál Vaker-Uz-Zamán. Ako dodal, nová vláda pravdepodobne zloží prísahu vo štvrtok. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a DPA.



"Som presvedčený, že (Yunus) nás bude schopný previesť krásnym demokratickým procesom a že z toho budeme mať prospech," uviedol vojenský veliteľ, podľa ktorého by sa na ceremónii zloženia prísahy mohlo zúčastniť približne 400 ľudí.



Osemdesiatštyriročný ekonóm a bankár Yunus by podľa agentúry DPA mal do Bangladéša pricestovať vo štvrtok. Rozhodnutie o vymenovaní Yunusa za dočasného predsedu vlády padlo v utorok na stretnutí prezidenta Muhammada Šahabuddína s predstaviteľmi armády a skupiny Študenti proti diskriminácii, uviedol úrad hlavy štátu. Premiérka Hasína Vadžídová po niekoľko týždňov trvajúcich násilných protestoch, pri ktorých zomreli stovky ľudí, podala v pondelok demisiu a utiekla z krajiny.



"Teším sa, že sa vrátim domov, zistím, čo sa deje a ako sa môžem zorganizovať, aby sme sa vymanili z problémov, do ktorých sme sa dostali," vyhlásil Yunus v stredu pred odletom z Paríža.



Nositeľ Nobelovej ceny za mier z roku 2006 tiež vyzval na ukončenie násilia. "Buďte pokojní a pripravte sa na budovanie krajiny," povedal Yunus. "Ak sa vydáme cestou násilia, všetko bude zničené," dodal.



Protesty v Bangladéši sa začali v júli a pôvodne boli namierené proti opätovnému zavedeniu kontroverzných kvót vo verejnej službe. Do ich čela sa postavili študenti. Na istý čas sa zastavili po tom, čo najvyšší súd zrušil väčšinu z nich, minulý týždeň sa však obnovili a ich účastníci požadovali už aj odstúpenie autoritárskej premiérky Vadžídovej, ktorá bola na čele vlády 15 rokov.



Pod jej vedením síce chudobný, prevažne moslimský Bangladéš zažil ekonomický rozmach, v poslednom čase však krajinu sužuje vysoká inflácia. Ľudskoprávne organizácie obviňovali premiérku, že sa zameriava na svojich oponentov a kritikov a nechala tisíce z nich zatknúť.