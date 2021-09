Z Afganistanu evakuovali stovky detí bez sprievodu

Ženeva 7. septembra (TASR) – Počas chaosu v Afganistane po prevzatí moci radikálnym hnutím Taliban bolo veľa detí oddelených od svojich rodín a stovky ich z krajiny evakuovali bez sprievodu dospelých, informovala v utorok OSN.



Detský fond OSN (UNICEF) uviedol, že spolu s partnerskými organizáciami zaregistrovali približne 300 nesprevádzaných detí oddelených od rodín, ktoré boli evakuované z Afganistanu od 14. augusta. Informácie priniesla tlačová agentúra AFP.



Podľa riaditeľky UNICEF Henrietty Foreovej toto číslo ešte vzrastie, keďže stále nachádzajú ďalšie takéto deti. Foreová zároveň vyjadrila obavy o blaho, duševnú pohodu a bezpečie týchto detí.



UNICEF dodal, že veľa detí bolo oddelených od rodín práve vtedy, keď sa desaťtisíce ľudí nahrnuli na letisko v afganskej metropole Kábul a zúfalo sa snažili odísť z krajiny, ešte pred blížiacim sa úplným stiahnutím amerických vojakov koncom augusta.



Spojené štáty v posledných dňoch odviezli z kábulského letiska vyše 123.000 ľudí vrátane občanov USA, afganských tlmočníkov a ďalších ľudí, ktorí pomáhali Američanom a mali nárok dostať osobitné prisťahovalecké víza.



Niektoré z oddelených detí evakuovali letmi do Nemecka, Kataru a ďalších krajín, spresnil UNICEF.



„Môžem si len predstavovať, aké vydesené museli byť tieto deti, keď sa počas odvíjajúcej krízy na kábulskom letisku zrazu ocitli bez svojich rodín alebo ich náhle odviezli preč evakuačným letom," povedala Foreová.



Poukázala na to, že oddelené deti patria „k najzraniteľnejším deťom na svete".



„Je životne dôležité, aby sme ich rýchlo rozpoznali a dali do bezpečia, pričom budeme pátrať po ich rodinách, aby sa s nimi mohli znovu stretnúť," upozornila šéfka UNICEF. Zdôraznila, že „všetci aktéri musia dať na prvé miesto záujmy dieťaťa a ochranu detí pred zneužívaním, zanedbávaním a násilím".



UNICEF poskytuje technickú podporu vládam, ktoré hostia evakuované deti a pomáhajú registrovať deti bez sprievodu, pátrať po ich rodinách a pracovať na tom, aby sa znovu zlúčili.



Detský fond OSN tiež zdôraznil, že zatiaľ je dôležité poskytovať všetkých oddeleným alebo nesprevádzaným deťom „bezpečnú, dočasnú náhradnú starostlivosť". Najlepšie by bolo, keby boli deti umiestnené k členom širšej rodiny alebo do prostredia spriazneného s rodinou, pričom ústavná starostlivosť by mala byť až poslednou a iba dočasnou možnosťou.



Foreová vyzvala všetky krajiny, kde majú tieto nesprevádzané deti rodinných príslušníkov, aby „zariadili zlúčenie s nimi a aj bezpečné, zákonné spôsoby prevozu, ak je to v najlepšom záujme dieťaťa". Deti, ktoré cestujú so spoľahlivými dospelými, by takisto mali mať vo väčšine prípadov dovolené zostať s týmito dospelými, doplnila šéfka UNICEF.