Z Afganistanu po silnom zemetrasení hlásia zatiaľ dve obete

Kábul 15. októbra (TASR) - Plytké zemetrasenie s magnitúdou 6,3 a následné dotrasy, ktoré zasiahli v nedeľu skoro ráno oblasť severozápadne od afganského mesta Herát, si vyžiadali najmenej dve obete a desiatky zranených. S odvolaním sa na zdroje v humanitárnej organizácii Lekári bez hraníc o tom informovala agentúra AFP.



Miestni záchranári upozornili, že počet obetí sa môže zvýšiť, keďže prístup do všetkých postihnutých oblastí zatiaľ nie je možný.



Zemetrasenie, ktoré sa v provincii Herát odohralo 7. októbra, a následné dotrasy zrovnali so zemou celé dediny a stali sa jedným z najničivejších zemetrasení v novodobej histórii Afganistanu.



Vláda Talibanu uviedla, že pri nich zahynulo viac ako 1000 ľudí, zatiaľ čo Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v sobotu neskoro večer informovala o takmer 1400 obetiach, pričom viac ako 90 percent z nich boli ženy a deti. WHO doplnila, že zemetraseniami bolo zasiahnutých takmer 20.000 ľudí. Poskytnúť im dočasné ubytovanie bude pre vládnuce hnutie Taliban veľkou výzvou.



"Vieme, že by tam mohli žiť v stanoch mesiac, ale dlhšie by to bolo pravdepodobne veľmi ťažké," uznal minister zdravotníctva Kalandár Ibad.



Väčšina domov na vidieku v Afganistane je postavená z hliny a okolo drevených podporných stĺpov s oceľovou alebo betónovou výstužou. Pod jednou strechou žijú väčšinou viacgeneračné rodiny, čo znamená aj to, že prípadné zemetrasenie zasiahne aj celé komunity.



V západnom a strednom Afganistane sú zemetrasenia pomerne časté. Afganistan totiž leží neďaleko hranice troch tektonických dosiek, ktorých vzájomný pohyb spôsobuje zemetrasenia.