Z Afganistanu utieklo vyše 100 študentov a učiteľov hudby

Sydney 5. októbra (TASR) - Z Afganistanu, ktorý ovládlo militantné hnutie Taliban, utieklo viac ako 100 študentov a učiteľov hudby, informovala v utorok agentúra AFP.



Lietadlo so skupinou pristálo v nedeľu večer v katarskej metropole Dauha po tom, ako vzlietlo z afganského hlavného mesta Kábul. Na palube bolo 101 členov Afganského národného inštitútu hudby, uviedol pre AFP jeho zakladateľ a riaditeľ Ahmad Sarmast, ktorý žije v austrálskom meste Melbourne. Podľa neho skupina, ktorej približne polovicu tvoria ženy a dievčatá, plánuje odletieť do Portugalska s podporou tamojšej vlády.



"Od chvíle, keď Taliban prevzal moc v Kábule, začala sa diskriminácia hudby a hudobníkov. Afganský ľud bol opäť umlčaný," poznamenal.



Podľa Sarmasta však úspech operácie nebol do poslednej chvíle jasný. S pomocou katarského veľvyslanectva v Kábule previezli hudobníkov v malých skupinách na letisko. Talibovia tam spochybnili ich víza, ale predstaviteľom katarskej ambasády sa problém podarilo vyriešiť. Talibovia však následne dievčatám a ženám oznámili, že nemôžu opustiť krajinu s dočasnými "služobnými pasmi", ktoré sa zvyčajne vydávajú úradníkom. Katarským predstaviteľom sa opäť podarilo vyjednať ich prechod. O niekoľko hodín neskôr lietadlo vzlietlo. Sarmast povedal, že ho vtedy premohli emócie.



Útek z Kábulu bol len prvou fázou, dodal Sarmast a sľúbil, že bude pracovať dovtedy, kým nebude evakuovaných všetkých 184 zvyšných učiteľov a študentov, minulých i súčasných.



Taliban, ktorý počas svojej brutálnej a represívnej vlády v rokoch 1996 až 2001 úplne zakázal hudbu, sa opäť dostal k moci 15. augusta 2021. Tentoraz sľúbil miernenejšie pravidlá, aj keď dal jasne najavo, že bude riadiť Afganistan v medziach svojho výkladu islamského práva šaría. Postoj hnutia k hudbe je nekonzistentný a zatiaľ nebol vydaný jasný príkaz. Na zhromaždení Talibanu mimo Kábulu tento víkend napríklad znela pred prejavmi ministrov a vysokopostavených členov Talibanu náboženská hudba.