Z amerického väzenia Guantánamo prepustili najstaršieho väzňa

Islamabad 29. októbra (TASR) - Z väzenia na americkej základni Guantánamo na Kube prepustili najstaršieho väzňa, ktorý sa vrátil naspäť do rodného Pakistanu. Oznámilo to v sobotu ministerstvo zahraničných vecí v Islamabade, píše agentúra AFP.



Pakistanský podnikateľ Sajfulláh (Ulláh) Paráčá bol v rámci tzv. americkej vojny proti terorizmu zatknutý v roku 2003 v Thajsku pre podozrenia z financovania teroristickej siete al-Káida.



Má 75 alebo 76 rokov a nikdy voči nemu oficiálne nevzniesli žiadne obvinenia. Samotný Paráčá dlhodobo akúkoľvek vinu odmietal a tvrdil, že má pozitívny vzťah k USA, kde v minulosti študoval.



Podľa amerických úradov pred svojím zadržaním udržiaval kontakty s poprednými vodcami al-Káidy vrátane Usámu bin Ládina a Chálida Šajcha Muhammada.



Jeho prepustenie z kontroverzného väzenia na Guantáname schváliť ešte vlani prezident USA Joe Biden, a to spoločne s ďalšími dvoma väzňami z Pakistanu a Jemenu.



"Sme potešení z toho, že sa pakistanský občan zadržiavaný v zahraničí, mohol vrátiť ku svojej rodine," uviedol na margo Paráčovho prepustenia pakistanský rezort diplomacie, podľa ktorého repatriácii predchádzal komplikovaný prípravný proces.



Biden je podľa AFP pod tlakom, aby prepustil zvyšných zhruba 40 väzňov z Guantánama respektíve, aby prebehli súdne procesy s tými, ktorých vinia z priameho napojenia na al-Káidu. Na základni sa stále nachádza niekoľko mužov zapletených do útokov z 11. septembra 2001 a iných útokov spáchaných militantmi z al-Káidy.



Kontroverznú väznicu na Guantáname založili po teroristických útokoch v USA z 11. septembra 2001. Prvé osoby podozrivé z terorizmu tam umiestnili v roku 2002 a v jednom období ich tam bolo až 800.