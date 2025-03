Z amsterdamského útoku polícia podozrieva 30-ročného Ukrajinca

Amsterdam 29. marca (TASR) - Podozrivý páchateľ štvrtkového útoku nožom v Amsterdame je ukrajinský štátny príslušník, uviedla v sobotu holandská polícia. Identifikovala ho ako 30-ročného muža z Doneckej oblasti na východe Ukrajiny, píše TASR podľa správ agentúr DPA a Reuters.



Útočník si v čase incidentu rezervoval izbu v hoteli blízko miesta činu. Počas útoku bol zranený na nohe a po ošetrení v nemocnici ho previezli do väzenia, informovala holandská polícia. Podľa DPA mala spočiatku problém určiť mužovu totožnosť, keďže mal pri sebe niekoľko dokladov totožnosti s rôznymi menami.



Štvrtkový útok sa odohral neďaleko námestia Dam v centre Amsterdamu a piati ľudia pri ňom utrpeli zranenia. Medzi obeťami sú 19-ročná žena z Amsterdamu, 73-ročná Belgičanka, 26-ročný Poliak a dvaja občania USA – 67-ročná žena a 60-ročný muž. Dve z obetí utrpeli vážne zranenia, no podľa polície sú v stabilizovanom stave.



Televízia BBC informovala o britskom občanovi, ktorý páchateľa zrazil na zem a zabránil tak ďalším útokom až do príchodu polície. S odvolaním na holandské noviny De Telegraaf BBC uviedla, že primátorka Amsterdamu Femke Halsemaová Britovi po incidente osobne odovzdala cenu za odvahu.