Z anektovaných oblastí Ukrajiny odišlo do Ruska skoro 5 miliónov ľudí

Moskva 19. októbra (TASR) - Do Ruska odišlo takmer päť miliónov ľudí z ukrajinských oblastí nezákonne anektovaných Moskvou. Vyplýva to zo stredajšieho vyhlásenia tajomníka Bezpečnostnej rady Ruskej federácie Nikolaja Patruševa. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Patrušev nespresnil, kedy a ako títo ľudia z Doneckej, Luhanskej, Chersonskej a Záporožskej oblasti prišli do Ruska. Uvedené oblasti anektovalo Rusko v rozpore s medzinárodným právom v septembri.



Osobám prichádzajúcim z území ovládaných Moskvou sa bude podľa Patruševa naďalej venovať "osobitná pozornosť". Rusko údajne plánuje týmto ľuďom pomôcť vrátiť sa do ich domovov po tom, čo "v týchto regiónoch budú vytvorené bezpečné podmienky".



Ruské ministerstvo obrany v osobitnom vyhlásení v stredu uviedlo, že do Ruska prišlo od vypuknutia invázie 4,6 milióna Ukrajincov vrátane 700.000 detí. Podľa ruskej armády prišlo za posledných 24 hodín do Ruska z Ukrajiny 4000 ľudí.



Ukrajina od začiatku vojny obviňuje Moskvu z deportácií svojich občanov do Ruska.