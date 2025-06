Z antisemitských vandalských činov v Paríži sú podozriví traja Srbi

Paríž 3. júna (TASR) - Francúzska polícia v pondelok zadržala troch cudzincov srbskej národnosti, ktorí sú podozriví z nedávneho vandalského útoku na objekty súvisiace so židovskou komunitou v Paríži. K zadržaniam došlo v juhofrancúzskom meste Antibes v departemente Alpes-Maritimes a v čase, keď sa trojica cudzincov chystala opustiť územie Francúzska. Na svojom webe o tom informoval denník Le Monde, píše TASR.



Terčom vandalského útoku boli v noci na sobotu pamätník holokaustu v Paríži, tri tamojšie synagógy a jedna židovská reštaurácia. Páchatelia ich posprejovali zelenou farbou.



Podľa vyšetrovateľov mnohé svedčí o tom, že by mohlo ísť o pokus o destabilizáciu - podobne ako v prípade „červených rúk“, ktoré sa v máji 2024 objavovali na domoch židovských majiteľov. Páchateľmi týchto vandalských činov boli traja bulharskí občania.



„Od začiatku sme si mysleli, že ide o podobnú operáciu, vzhľadom na podobnosti s tým, ako boli urobené ‚červené ruky‘ na Múre spravodlivých v roku 2024,“ uviedol pre agentúru AFP zdroj blízky vyšetrovaniu.



V súvislosti s prípadom „červené ruky“ sa hovorilo o možnosti zahraničného zasahovania - zo strany Ruska, hybridných formách útokov na demokraciu, vrátane dezinformačných kampaní a aktov vandalizmu.



Mnohí pozorovatelia pripomínali aj lynč v Ramalláhu z roku 2000, pri ktorom boli na palestínskej policajnej stanici zlynčovaní a zavraždení dvaja Izraelčania. Jeden z Palestínčanov vtedy ukázal rozvášnenému davu zhromaždenému pred budovou obe svoje ruky zmáčané v krvi obetí.



Na znak solidarity so židovskou komunitou vo Francúzsku zavítali v pondelok k Pamätníku holokaustu predsedníčka Národného zhromaždenia Yaël Braunová-Pivetová a predseda Senátu Gérard Larcher.



„Je dôležité pripomenúť každému, že v tejto republike je doma, že je chránený úradmi, chránený inštitúciami, ktoré reprezentujeme (…) a že nikdy nič také nenecháme prejsť bez reakcie,“ dodala Yaël Braun-Pivetová.



Larcher na margo incidentu uviedol, že „je neakceptovateľný bez ohľadu na pôvod páchateľov.“ Dodal, že Francúzska republika "nedopustí, aby sa vyzývalo na nenávisť voči iným.“



Francúzsko má najväčšiu židovskú populáciu zo všetkých krajín mimo Izraela a USA, ako aj najväčšiu moslimskú komunitu v Európe.



Od útoku palestínskeho militantného hnutia Hamas na južný Izrael zo 7. októbra 2023 a od odvetnej kampane židovského štátu v Pásme Gazy v nasledujúcich mesiacoch je Francúzsko v stave vysokej pohotovosti v súvislosti s antisemitskými prejavmi.