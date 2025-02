Z armády USA do mesiaca vyradia transrodových ľudí

Washington 27. februára (TASR) - Spojené štáty vyradia z aktívnej služby z armády všetkých transrodových ľudí, na ktorých sa nebude vzťahovať osobitná výnimka. Nové opatrenia by mali začať platiť o 30 dní, uvádza sa v správe ministerstva obrany USA zverejnenej v stredu. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.



"Príslušníci armády, ktorí majú diagnózu alebo anamnézu rodovej dysfórie, alebo ktorí vykazujú symptómy, ktoré sú s ňou kompatibilné, budú prepustení z aktívnej služby," píše sa v správe zverejnenej v rámci súdneho konania.



Výnimky na vyradenie z armády sa budú posudzovať individuálne. Môžu byť udelené napr. v prípade záujmu vlády o týchto konkrétnych príslušníkov pre ich bojové spôsobilosti. Dané osoby však budú musieť preukázať, že sa nikdy nepokúsili zmeniť si pohlavie a že "ich situácia - najmä na sociálnej a profesionálnej úrovni - bola "36 po sebe nasledujúcich mesiacov stabilná". Takáto výnimka môže byť udelená aj v prípade náboru do armády.



Transrodoví Američania čelia v posledných rokoch v oblasti vojenskej služby diametrálne odlišným prístupom: kým demokratické administratívy sa im snažili povoliť službu v armáde, staronový republikánsky prezident Donald Trump sa ich snaží držať mimo armády.



Americká armáda zrušila zákaz služby v armáde pre transrodových ľudí v roku 2016, počas druhého funkčného obdobia demokrata Baracka Obamu.



Prvá Trumpova administratíva toto ustanovenie zrušila v roku 2019 - po dlhej právnej bitke, v ktorej rozhodoval Najvyšší súd USA.



Demokratický prezident Joe Biden po svojom nástupe do funkcie v roku 2021 obnovil trans ľuďom oprávnenie slúžiť v armáde.



Jeho nástupca Trump však koncom januára opäť deklaroval, že rodová identita, ktorá sa líši od biologického pohlavia jednotlivca, nespĺňa prísne normy požadované pre vojenskú službu a podpísal výnos o zákaze náboru LGBT+ ľudí do armády. Toto rozhodnutie bolo medzičasom napadnuté na súde.



Trump, podporovaný časťou svojich voličov, opakovane sľubuje, že skoncuje s "transgender ideológiou". Rovnako kritizuje aj politiku rozmanitosti presadzovanú americkou ľavicou. Počas svojej inaugurácie avizoval, že jeho administratíva "uzná" existenciu iba dvoch pohlaví.



Transrodové otázky v posledných rokoch otriasli americkou politikou, pričom štáty ovládané demokratmi a republikánmi implementujú de facto diametrálne odlišné pravidlá - od lekárskeho ošetrenia až po to, aké knihy na túto tému sú povolené vo verejných alebo školských knižniciach.