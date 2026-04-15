Streda 15. apríl 2026
Z Barcelony vyplávala flotila lodí nesúca pomoc pre Pásmo Gazy

Barcelona 15. apríla (TASR) - Flotila pozostávajúca z približne 40 lodí smerujúca do Pásma Gazy v stredu vyplávala z Barcelony. Podľa organizátorov ide o najnovší pokus prelomiť izraelskú blokádu a doručiť humanitárnu pomoc do tejto palestínskej enklávy. TASR o tom píše na základe správy agentúry AFP.

Organizátori vo svojom stanovisku potvrdili, že lode (prevažne plachetnice) vyplávali zo španielskeho mesta krátko po 11.30 h SELČ.

Flotila Global Sumud (v arabčine „odolnosť“, pozn. TASR) mala pôvodne z Barcelony odísť už v nedeľu, no v dôsledku nepriaznivého počasia bola plavba odložená.

Neskôr sa k nej majú pripojiť aj ďalšie plavidlá, ktoré vyrážajú z francúzskeho Marseille a talianskych Syrakúz na Sicílii. Podľa AFP sa na plavbe zúčastňujú stovky pro-palestínskych aktivistov z desiatok krajín.

Už vlani v októbri sa aktivisti z iniciatívy Global Sumud Flotilla pokúšali prelomiť izraelskú blokádu a dopraviť pomoc do Pásma Gazy. Izraeli ich však zadržal a následne deportoval z krajiny.

Pásmo Gazy, ktoré spravuje palestínske militantné hnutie Hamas, je od roku 2007 pod izraelskou blokádou, vysvetľuje AFP. Tel Aviv tak kontroluje hranice enklávy a preveruje pomoc, ktorá prichádza na toto územie.
