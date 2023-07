Z Berlusconiho vily pri Miláne má byť múzeum

Miláno 3. júla (TASR) - Vila pri Miláne, ktorá bola takmer 50 rokov rezidenciou zosnulého talianskeho expremiéra Silvia Berlusconiho, sa má zmeniť na múzeum tohoto politika a podnikateľa. TASR správu prevzala v pondelok z agentúry APA.



Villa San Martino in Arcore bola Berlusconiho rezidenciou od roku 1974. Nachádza sa približne 20 kilometrov severne od centra Milána. Budova z 18. storočia obsahuje knižnicu, množstvo malieb a má veľkú záhradu.



V expozícii budú fotografie a videá zo života tohto politika a podnikateľa, jeho klavír a plagáty z jeho volebných kampaní.



Berlusconiho deti chcú zriadiť vedecký výbor, ktorý sa o toto miesto bude starať. Múzeum má spravovať jeho družka, poslankyňa dolnej snemovne talianskeho parlamentu Marta Fascinaová, ktorá vo vile žije.



Berlusconi zomrel v pondelok 12. júna vo veku 86 rokov na leukémiu. Tlačový magnát, podnikateľ a politik v rokoch 2001-2005 a 2005-2006 stál na čele štyroch rôznych vlád a bol jedným z najbohatších mužov krajiny.



Zanechal vily, domy, lode, umelecké diela a investície. Celková hodnota podľa odhadov dosahuje asi štyri miliardy eur. Jeho posledná vôľa má byť otvorená tento týždeň v Miláne.



Vládna strana Forza Italia (FI, Taliansko vpred), ktorú Berlusconi založil, v najbližších týždňoch rozhodne o novom šéfovi, ktorý konzervatívne zoskupenie povedie do budúcoročného zjazdu strany. Očakáva sa, že by ním mohol byť minister zahraničných vecí Antonio Tajani.