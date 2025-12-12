< sekcia Zahraničie
Z Bieloruska do Poľska prešlo v noci cez podzemný tunel vyše 180 ľudí
Okrem cudzincov zadržali pohraničníci aj dvoch šoférov, ktorí do pohraničnej oblasti prišli, aby týchto ľudí prepravili do západnej Európy.
Autor TASR
Varšava 12. decembra (TASR) - Viac než 180 cudzincov v noci na piatok nelegálne prekročilo poľsko-bieloruskú hranicu cez podzemný tunel. Agentúru PAP o tom informovala poľská pohraničná stráž (SG) a oznámila, že jej príslušníci zadržali vyše 130 osôb, píše TASR.
Podľa hovorcu SG Andrzeja Juzkiawa podzemný priechod objavili vo štvrtok v blízkosti obce Narewka vo východnom Poľsku. Mal dĺžku niekoľko desiatok metrov a výšku 1,5 metra.
„Jeho vchod, ktorý bol ukrytý v lese, sa nachádzal asi 50 metrov od bieloruskej hranice a východ bol umiestnený desať metrov od bariéry na poľskej strane,“ dodal Juzwiak s odkazom na oceľový plot vybavený rozsiahlymi bezpečnostnými systémami, ktorý Poľsko postavilo v rámci snahy Varšavy o zmiernenie dlhotrvajúcej migračnej krízy na hranici s Bieloruskom.
Hovorca dodal, že elektronické systémy umožnili príslušníkom zistiť, koľko ľudí prekročilo poľské hranice, a zadržať väčšinu z nich. Doplnil, že bezpečnostné zložky stále pátrajú po zvyšných cudzincoch.
„Medzi zadržanými cudzincami boli väčšinou Afganci a Pakistanci, ostatní boli držitelia indických, nepálskych a bangladéšskych pasov,“ uviedol Juzwiak.
Okrem cudzincov zadržali pohraničníci aj dvoch šoférov, ktorí do pohraničnej oblasti prišli, aby týchto ľudí prepravili do západnej Európy.
Ide už o štvrtý prípad, keď bol pod pozemnou hranicou medzi medzi Bieloruskom a Poľskom objavený takýto tunel. Ide zároveň o druhý prípad v blízkosti Narewky.
