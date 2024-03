Z Bieloruska do Poľska sa pokúšalo dostať vyše 400 migrantov

Varšava 25. marca (TASR) - Bieloruskú hranicu smerom do Poľska sa za posledné tri dni nelegálne pokúsilo prekročiť 444 migrantov. S odvolaním sa na poľskú pohraničnú stráž o tom v pondelok informovala tlačová agentúra PAP.



Vo vyhlásení zverejnenom na platforme X poľský úrad spresnil, že v piatok sa uskutočnilo 198 pokusov o ilegálny prechod bielorusko-poľskej hranice, v sobotu ich bolo 91 a v nedeľu až 155.



Migranti pritom zaútočili kameňmi, konármi a horiacimi polenami na príslušníkov chrániacich poľskú hranicu, spresnila hovorkyňa jedného z útvarov pohraničnej stráže Katarzyna Zdanowiczová. Dodala, že zranenia utrpel jeden pohraničník a jeden vojak poľskej armády.



Od začiatku marca zaznamenala poľská pohraničná stráž už viac ako 2400 pokusov o nelegálne prekročenie hraníc - výrazne viac ako v januári a februári.



Podľa údajov pohraničnej stráže vojvodstva Podlasie pochádzali migranti, ktorí sa pokúšali prejsť do Poľska, z 24 krajín.



Poľsko rieši problémy s migrantmi pokúšajúcimi sa prekročiť hranice z Bieloruska od roku 2021 a nedávno dokončilo výstavbu bezpečnostnej bariéry v prepočte 19 miliónov eur.



Vláda v Poľsku, ale aj úrady Litve a Lotyšsku, ktoré sú tiež na východnej hranici EÚ s Bieloruskom, už dlhší čas obviňujú bieloruský režim z povzbudzovania ilegálnej migrácie do týchto troch krajín, aby tak spôsobil spory a chaos v rámci EÚ.