Z Bieloruska sa cez hranicu pokúsilo v sobotu prejsť 160 migrantov

Varšava 13. augusta (TASR) – Do Poľska sa v sobotu pokúšalo cez hranicu s Bieloruskom nelegálne dostať 160 osôb. Oznámila to v nedeľu poľská Pohraničná stráž (SG). TASR informácie prevzala z vyjadrenia SG na sociálnej sieti a stanice Sky News.



Medzi migrantmi boli občania Somálska, Egypta, Etiópie a Srí Lanky. Zadržali tiež troch ukrajinských občanov, ktorí pomáhali štyrom Sýrčanom a trom Bangladéšanom dostať sa do Poľska.



Za pomoc pri nelegálnom prekračovaní hranice tento rok tak poľské orgány zadržali už viac ako 500 osôb, vyplýva z údajov SG.



Poľskí predstavitelia uvádzajú, že nelegálnych pokusov o prekročenie hranice tento rok výrazne pribudlo. Pohraničná stráž od januára eviduje príchod 19.000 osôb, vlani ich za celý rok evidovali 16.000.



Poľská vláda tento týždeň oznámila, že na hranici s Bieloruskom umiestnia celkovo 10.000 príslušníkov armády a jednotiek územnej obrany, ktorí tam budú pôsobiť spolu s Pohraničnou strážou. Podľa ministra obrany Mariusza Blaszczaka ide o odstrašujúce opatrenie proti "útokom na poľskú hranicu" zameraným na narušenie stability krajiny.