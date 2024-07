Z bieloruského väzenia prepustili predsedu zakázanej opozičnej strany

Minsk 22. júla (TASR) - V Bielorusku v pondelok po dvoch rokoch prepustili z väzenia predsedu zakázanej bieloruskej opozičnej strany Mikalaja Kazlova, oznámila ľudskoprávna organizácia Viasna. Kazlov si odpykával dva a polročný trest za organizovanie akcií údajne porušujúcich verejný poriadok. Jeho prepustenie je podľa agentúry AP súčasťou pomalého procesu oslobodzovania politických väzňov v Bielorusku, informuje TASR.



Kazlov bol šéfom Zjednotenej občianskej strany, ktorú úrady už po jeho zadržaní zakázali. Do väzenia sa dostal v rámci tvrdých zásahov režimu voči opozícii, ktoré sa začali po sporných prezidentských voľbách v roku 2020, v ktorých si Alexandr Lukašenko zaistil svoje šieste funkčné obdobie. Mnohí významní predstavitelia opozície boli uväznení alebo nútení utiecť z krajiny.



Lukašenko začiatkom júla vyhlásil amnestiu pre niektorých ťažko chorých politických väzňov. Doteraz bolo vďaka nej prepustených 19 väzňov. Podľa Viasny však v bieloruských väzniciach stále zostáva 1377 politických väzňov vrátane nositeľa Nobelovej ceny za mier Alesa Biaľackého.



Aktivisti upozorňujú na nepriaznivé podmienky vo väzniciach, kde sú podľa nich väzni mučení, pozbavení lekárskej starostlivosti a kontaktu s právnikmi či rodinami.



Prepustenie chorých politických väzňov môže byť podľa analytikov motivované snahou Lukašenka zlepšiť vzťahy so Západom pred jeho opätovnou kandidatúrou na prezidenta v budúcom roku. Nedávno taktiež zrušil vízovú povinnosť pre občanov EÚ cestujúcich do Bieloruska vlakovou alebo cestnou dopravou.