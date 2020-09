Z bieloruskej diplomatickej služby bude prepustených 30 diplomatov

Minsk 20. septembra (TASR) - Z diplomatických služieb Bieloruskej republiky bude v najbližších dňoch prepustených 30 diplomatov. Na svojom konte na sociálnej sieti Telegram to oznámil bývalý veľvyslanec Bieloruska vo Francúzsku Pavel Latuška, uviedol spravodajský portál TUT.by.



Latuška bol donedávna riaditeľom Kupalovho divadla v Minsku. Z tejto funkcie bol odvolaný po tom, ako odsúdil brutalitu bezpečnostných síl počas protestov proti sporným výsledkom nedávnych prezidentských volieb a vyzval na posúdenie ich konania z právnej stránky.



Medzičasom sa Latuška stal členom opozíciou založenej Koordinačnej rady, ktorej cieľom je dosiahnuť hladké odovzdanie moci a vypísanie nových prezidentských volieb. Prezident Alexandr Lukašenko v súvislosti tým varoval, že Latuška "prekročil červenú čiaru" a bude sa zodpovedať "podľa zákona". Následne bol Latuška nútený odísť do zahraničia.



Lukašenko ho 16. septembra zbavil diplomatickej hodnosti mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca, a to "v súvislosti so spáchaním činov diskreditujúcich štátnu (diplomatickú) službu", uviedol spravodajský portál TUT.by.



Rovnaký postup Lukašenko zvolil aj v prípade bývalého bieloruského veľvyslanca na Slovensku Igora Leščeňu, ktorému diplomatické hodnosti odobral svojím rozhodnutím z 24. augusta.



Leščeňa odstúpil z postu veľvyslanca na Slovensku 18. augusta. Stalo sa tak po tom, ako podporil občanov Bieloruska, ktorí protestujú proti údajne sfalšovaným výsledkom prezidentských volieb z 9. augusta, v ktorých zvíťazil úradujúci prezident Lukašenko.