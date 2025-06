Z Blízkeho východu evakuovali v spolupráci so SR už 26 Maďarov

Budapešť 18. júna (TASR) - Z Jordánska bolo evakuovaných ďalších 13 ľudí, čo znamená, že maďarská vláda v spolupráci so Slovenskou republikou pomohla už 26 maďarským občanom dostať sa do bezpečia z blízkovýchodnej krajiny. Podľa agentúry MTI to oznámil v stredu maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



„Dnes som telefonicky hovoril s mojím izraelským kolegom, ministrom zahraničných vecí Gideonom Saarom, s ktorým sme prediskutovali aktuálnu situáciu a informoval ma o aktuálnom stave bojov,“ uviedol šéf maďarskej diplomacie.



„Predložil som mu maďarský postoj, podľa ktorého máme záujem na tom, aby ľudia na Blízkom východe čo najskôr znovu získali svoj pokojný, bezpečný a mierumilovný život. Chceme, aby ľudia na Blízkom východe - bez ohľadu na miesto ich bydliska, pôvod alebo štátne občianstvo - konečne nemuseli žiť v tieni teroristických útokov,“ dodal Szijjártó, ktorý Saara informoval o tom, že prebieha evakuácia Maďarov, ktorí uviazli v danom regióne.