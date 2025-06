Z Blízkeho východu nekontaktoval rezort v SR žiadny občan v ohrození

Bratislava 13. júna (TASR) - Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR, medzinárodné operačné krízové centrum ministerstva ani veľvyslanectvá SR nachádzajúce sa v krízovej oblasti zatiaľ nekontaktoval žiadny občan, ktorý by sa ocitol v ohrození života. Rezort diplomacie to pre TASR uviedol v súvislosti s eskaláciou napätia na Blízkom východe po útoku Izraela na Irán.



„V priebehu dňa kontaktovali naše medzinárodné operačné krízové centrum a veľvyslanectvá SR na Blízkom východe občania SR, ktorí uviazli na letiskách v Jordánsku, evidujeme aj otázky o bezpečnosti cestovania do niektorých dovolenkových destinácií,“ dodalo MZVEZ.



Rezort diplomacie na svojom webe občanom SR, ktorí sa ocitli v krízovej oblasti, dôrazne odporučil vyhýbať sa masovým zhromaždeniam, konfliktným oblastiam a riadiť sa usmerneniami miestnych bezpečnostných zložiek. „V prípade núdze odporúčame kontaktovať medzinárodné operačné krízové centrum rezortu diplomacie na telefónnom čísle +421 2 5978 5978,“ dodalo ministerstvo. Uistilo, že situáciu pozorne sleduje a prijme všetky nevyhnuté opatrenia na ochranu životov a zdravia občanov SR. Pripomenulo tiež, že v regióne Blízkeho východu sa nachádzajú občania SR, ide o dlhodobo žijúcich občanov v zmiešaných manželstvách, ale rovnako o turistov na krátkodobých zájazdoch.



Izrael spustil v piatok opakovanú vlnu útokov na Irán, cieľmi úderov sú predovšetkým vojenské objekty a vojenskí predstavitelia, rovnako miesta a osoby súvisiace s iránskym jadrovým programom.