Z Blízkeho východu odíde najväčšia americká lietadlová loď, píšu médiá
Odchodom USS Gerald R. Ford z Blízkeho východu by sa znížil útočný potenciál USA vo vojne s Iránom v čase, keď síce platí prímerie, no snahy vyrokovať trvalé riešenie zjavne uviazli.
Autor TASR
Washington 30. apríla (TASR) - Najväčšia lietadlová loď amerických ozbrojených síl USS Gerald R. Ford by mala čoskoro odplávať z Blízkeho východu a vrátiť sa do Spojených štátov, informovali v stredu americké médiá. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
Loď po návrate do domovského prístavu podstúpi rozsiahle opravy a údržbu, keďže sa na nej podpísalo dlhé, takmer ročné nasadenie na mori, uviedol denník Washington Post s odvolaním sa na amerických predstaviteľov.
Washington nedávno vyslal na Blízky východ lietadlovú loď USS George H. W. Bush. V regióne tak boli po prvý raz od roku 2003 nasadené tri americké lietadlové lode, konštatovalo minulý týždeň regionálne Centrálne velenie USA (CENTCOM).
Treťou z týchto lietadlových lodí je USS Abraham Lincoln. Všetky tri spolu disponujú viac ako 200 lietadlami a ich posádky tvorí 15.000 príslušníkov námorných síl a námornej pechoty, uviedlo CENTCOM, ktoré má v amerických ozbrojených silách na starosti operácie na Blízkom východe a v Strednej Ázii.
