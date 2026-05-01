Z Blízkeho východu odplávala najväčšia americká lietadlová loď
Autor TASR
Washington 1. mája (TASR) - Najväčšia lietadlová loď amerických ozbrojených síl USS Gerald R. Ford odplávala z Blízkeho východu po tom, ako sa tam zúčastnila na operáciách proti Iránu. V regióne tak zostali dve lietadlové lode USA, potvrdil v piatok americký predstaviteľ. TASR o tom informuje podľa agentúr AFP a DPA.
Loď USS Gerald R. Ford sa už nachádza v oblasti, ktorú má na starosti regionálne Európske velenie USA (EUCOM), povedal predstaviteľ. Na Blízkom východe je podľa neho naďalej 20 plavidiel námorných síl USA vrátane lietadlových lodí USS Abraham Lincoln a USS George H. W. Bush.
Americké médiá v piatok informovali, že USS Gerald R. Ford by sa mala čoskoro vrátiť z Blízkeho východu do svojho domovského prístavu v štáte Virgínia, aby podstúpila rozsiahle opravy a údržbu. Podpísalo sa totiž na nej dlhé, viac ako desaťmesačné nasadenie na mori, počas ktorého bola predtým nasadená v rámci operácií v Karibiku.
Na lodi 12. marca vypukol požiar v práčovni, ktorý spôsobil zranenia dvom námorníkom a poškodil asi 100 postelí. Podľa médií sa na plavidle tiež vyskytli značné problémy s toaletným systémom.
Jej odchodom z Blízkeho východu sa znížil útočný potenciál USA vo vojne s Iránom v čase, keď síce platí prímerie, no snahy vyrokovať trvalé riešenie zjavne uviazli. Teherán naďalej blokuje dôležitý Hormuzský prieliv a americké sily iránske prístavy.
Washington len nedávno vyslal na Blízky východ lietadlovú loď USS George H. W. Bush. V regióne tak boli po prvý raz od roku 2003 nasadené tri americké lietadlové lode, konštatovalo minulý týždeň regionálne Centrálne velenie USA (CENTCOM).
Treťou z týchto lietadlových lodí je USS Abraham Lincoln. Všetky tri spolu disponujú viac ako 200 lietadlami a ich posádky tvorí 15.000 príslušníkov námorných síl a námornej pechoty, uviedlo CENTCOM, ktoré má v amerických ozbrojených silách na starosti operácie na Blízkom východe a v Strednej Ázii.
