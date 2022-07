Z boja o post šéfa konzervatívcov v Británii vypadla Kemi Badenochová

Londýn 19. júla (TASR) - Z boja o post šéfa britskej Konzervatívnej strany v utorkovom štvrtom kole hlasovania vypadla bývalá šéfka vládneho úradu pre rovnosť príležitostí Kemi Badenochová. Najväčšiu podporu získal bývalý minister financií Rishi Sunak. TASR informuje na základe správy agentúr AFP a Reuters.



Badenochovú podporilo v hlasovaní iba 59 z 358 konzervatívnych poslancov. Okruh uchádzačov na post predsedu britskej konzervatívnej strany sa tak zúžil na troch kandidátov.



Do ďalšieho kola postúpil s najvyšším počtom hlasov Sunak, ktorého podporilo 118 zákonodarcov Konzervatívnej strany. O post šéfa strany ďalej zabojuje aj štátna tajomníčka na ministerstve medzinárodného obchodu Penny Mordauntová (92 hlasov) a šéfka britského rezortu diplomacie Liz Trussová (86 hlasov).



O posledných dvoch kandidátoch rozhodnú Konzervatívci v stredu.



Konzervatívni poslanci začali sériu hlasovaní o novom lídrovi minulý týždeň. O túto funkciu sa oficiálne uchádzalo osem kandidátov.



Súčasný predseda Konzervatívcov a zároveň britský premiér Boris Johnson začiatkom júla oznámil, že odstupuje. Jeho nástupca by mal byť známy najneskôr do 5. septembra.