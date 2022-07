Z boja o post šéfa britských konzervatívcov vypadli Hunt a Zahawi

Londýn 13. júla (TASR) - Z boja o post šéfa britskej Konzervatívnej strany v stredajšom prvého hlasovaní vypadli dvaja poslanci - Jeremy Hunt a Nadhim Zahawi. Do štvrtkového druhého kola tak postupuje len zvyšných šesť kandidátov. TASR informuje na základe správy stanice Sky News.



Hunt, niekdajší minister zdravotníctva a zahraničných vecí, ktorý v roku 2019 prehral súboj o post šéfa strany so súčasným premiérom Borisom Johnsonom, získal hlasy len 18 z 358 konzervatívnych poslancov. Hranicu 30 hlasov sa nepodarilo prekonať ani ministrovi financií Zahawimu, ktorého podporilo 25 poslancov.



Výsledky prvého kola hlasovania oficiálne oznámil sir Graham Brady, šéf parlamentného výboru Konzervatívnej strany.



Do druhého kola tak postupujú bývalý minister financií Rishi Sunak, ktorý v stredu získal najviac hlasov (88). Druhá skončila štátna tajomníčka na ministerstve medzinárodného obchodu Penny Mordauntová so 67 hlasmi; tretí najvyšší počet hlasov (50) dosiahla ministerka zahraničných vecí Liz Trussová.



Nasledovali Kemi Badenochová (40 hlasov), ktorá šéfovala vládnemu úradu pre rovnosť príležitostí, predseda zahraničného výboru Dolnej snemovne Tom Tugendhat (37 hlasov) a generálna prokurátorka Suella Bravermanová (32 hlasov).