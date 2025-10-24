Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 24. október 2025Meniny má Kvetoslava
< sekcia Zahraničie

Z Bosny a Hercegoviny vyhostili pre špionáž dvoch maďarských občanov

.
Ilustračné foto. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Úrady Bosny a Hercegoviny neuviedli, koho dvaja Maďari sledovali, ani koho príkazy plnili.

Autor TASR
Sarajevo 24. októbra (TASR) - V Bosne a Hercegovine tento týždeň zatkli a následne vyhostili dvoch maďarských občanov zapojených do špionáže. V piatok o tom informovala Služba pre cudzinecké záležitosti patriaca pod ministerstvo bezpečnosti, píše TASR na základe správy agentúry Hina.

Dvoch Maďarov zatkli v meste Banoviči neďaleko Tuzly v nadväznosti na občianske hlásenie. Podľa vyšetrovania bolo ich cieľom v Bosne a Hercegovine monitorovať a dokumentovať stretnutie dvoch ďalších nemenovaných cudzincov.

„Vzhľadom na to, že títo zahraniční občania vykonávali nelegálne aktivity, Služba im zrušila bezvízový status a vyhostila ich z Bosny a Hercegoviny. Krajinu opustili 23. októbra cez hraničný priechod Karakaj so Srbskom,“ uvádza sa vo vyhlásení.

Úrady Bosny a Hercegoviny neuviedli, koho dvaja Maďari sledovali, ani koho príkazy plnili. Polícia v meste Tuzla mužov identifikovala ako 73-ročného G. B., ktorý podľa miestnych médií v minulosti pracoval pre maďarskú vojenskú kontrarozviedku a v súčasnosti prevádzkuje súkromnú detektívnu agentúru, a 63-ročného J. G..
.

Neprehliadnite

Zomrel známy britský hudobník

ŠIPOŠ: Fico sa obáva prevratu, preto ho chceme pokojnou cestou urobiť

VIDEO: Poslanci schválili rozpočet na budúci rok s deficitom 4,1 % HDP

Krajiny EÚ sa dohodli na nových sankciách proti Rusku