Z Bosny a Hercegoviny vyhostili pre špionáž dvoch maďarských občanov
Autor TASR
Sarajevo 24. októbra (TASR) - V Bosne a Hercegovine tento týždeň zatkli a následne vyhostili dvoch maďarských občanov zapojených do špionáže. V piatok o tom informovala Služba pre cudzinecké záležitosti patriaca pod ministerstvo bezpečnosti, píše TASR na základe správy agentúry Hina.
Dvoch Maďarov zatkli v meste Banoviči neďaleko Tuzly v nadväznosti na občianske hlásenie. Podľa vyšetrovania bolo ich cieľom v Bosne a Hercegovine monitorovať a dokumentovať stretnutie dvoch ďalších nemenovaných cudzincov.
„Vzhľadom na to, že títo zahraniční občania vykonávali nelegálne aktivity, Služba im zrušila bezvízový status a vyhostila ich z Bosny a Hercegoviny. Krajinu opustili 23. októbra cez hraničný priechod Karakaj so Srbskom,“ uvádza sa vo vyhlásení.
Úrady Bosny a Hercegoviny neuviedli, koho dvaja Maďari sledovali, ani koho príkazy plnili. Polícia v meste Tuzla mužov identifikovala ako 73-ročného G. B., ktorý podľa miestnych médií v minulosti pracoval pre maďarskú vojenskú kontrarozviedku a v súčasnosti prevádzkuje súkromnú detektívnu agentúru, a 63-ročného J. G..
