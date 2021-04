Z Británie do Indie dopravili prvú zásielku zdravotníckeho materiálu

Pacient dýcha pomocou kyslíka v aute v indickom Naí Dillí, foto z archívu. Foto: TASR/AP

Príbuzní v špeciálnych ochranných odevoch sa objímajú počas spopoľňovania tela obete ochorenia COVID-19 v indickom meste Džammú v nedeľu 25. apríla 2021. Foto: TASR/AP

Naí Dillí 27. apríla (TASR) - Prvá dodávka zdravotníckeho materiálu z Británie do Indie, v ktorej je aj 100 pľúcnych ventilátorov a 95 koncentrátorov kyslíka, dorazila v utorok skoro ráno do Naí Dillí, informovalo indické ministerstvo zahraničných vecí.India patrí momentálne k štátom, ktoré sú najviac zasiahnuté epidémiou infekčnej choroby COVID-19, a Británia je jedným z mnohých štátov, ktoré jej prisľúbili pomoc: indický systém zdravotnej starostlivosti totiž kolabuje pod náporom covidových pacientov.Podľa britských zdrojov sa tento týždeň uskutoční celkovo deväť dodávok zdravotného materiálu a prístrojov z Británie do Indie. Ide o ďalších 495 kyslíkových koncentrátorov, 120 neinvazívnych ventilátorov a 20 manuálnych ventilátorov.Koncom tohto týždňa do Indie dopravia aj pomoc z Francúzska. Obsahuje osem jednotiek na výrobu kyslíka napájaných z generátora, zásobníky na skvapalnený kyslík, ktoré umožnia dodávať lekársky kyslík až 10.000 pacientom za deň, ako aj špecializované lekárske vybavenie vrátane 28 pľúcnych ventilátorov, uviedlo francúzske veľvyslanectvo v Naí Dillí.Spojené štáty sa v pondelok po telefonickom rozhovore prezidenta Joea Bidena s indickým premiérom Naréndrom Módím zaviazali poskytnúť Indii nevyhnutnú pomoc vrátane komponentov na výrobu vakcín, ochranných prostriedkov, rýchlych diagnostických testov či respirátorov. Washington tiež študuje možnosť, ako Indii pomôcť so zásobami kyslíka pre použitie v nemocniciach.Európska únia sa zaviazala poskytnúť Indii pomoc prostredníctvom svojho mechanizmu civilnej ochrany. Nemecká kancelárka Angela Merkelová okrem toho ohlásila aj mimoriadnu pomoc.Agentúra AFP dodala, že zdravotníckym zariadeniam v Indii chýba: lôžka na jednotkách intenzívnej starostlivosti, kyslík i lieky. Počet obetí epidémie neustále stúpa a v Naí Dillí úrady pristupujú k masovým kremáciám tiel, ktoré sa hromadia v preplnených nemocničných márniciach.India začiatkom tohto roku deklarovala, že zvíťazila nad koronavírusovou epidémiou, keďže na konci januára mala sotva 9000 nových potvrdených prípadov tejto nákazy. Začiatkom februára, s príchodom jari, zavládla v krajine atmosféra oslobodenia a konalo sa aj niekoľko veľkých náboženských zhromaždení. Pár týždňov na to - na prelome marca a apríla - však úrady zaznamenali prudký nárast počtu infikovaných.India, ktorá hlásila celkovo vyše 195.000 úmrtí na covid, zaznamenala len v pondelok 2812 nových úmrtí a 352.991 nových nakazených - je to najvyšší počet obetí od začiatku pandémie nového typu koronavírusu, ktorý prvýkrát zistili koncom roka 2019 v Číne.