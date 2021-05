Z Česka odcestovala prvá skupina vyhostených ruských diplomatov

Praha 29. mája (TASR) - Z Česka v sobotu odcestovala prvá skupina ruských diplomatov a zamestnancov tamojšieho veľvyslanectva, ktorí boli z ČR vyhostení pre kauzu výbuchu v muničnom sklade v meste Vrbětice. Informoval o tom spravodajský portál Novinky.cz.



Ruské lietadlo Il-96 pristálo na pražskom letisku Ruzyň v sobotu dopoludnia a na cestu do Ruska sa vydalo o 14.30 h SELČ.



Prílet druhého lietadla, ktoré prepraví ďalšiu skupinu ruských diplomatov a zamestnancov veľvyslanectva, je v pláne v pondelok.



Rusko dostalo na stiahnutie 63 pracovníkov svojej pražskej ambasády čas do konca mája.



Hovorkyňa Letiště Praha Klára Divíšková podľa portálu Novinky.cz už v piatok upozornila, že letisko nemá informácie o počte ani skladbe cestujúcich vracajúcich sa v sobotu leteckým špeciálom do Ruska.



Česko sa dostalo s Ruskom do diplomatickej roztržky, ktorú spustilo oznámenie českej vlády zo 17. apríla, že do výbuchov v muničnom sklade vo Vrběticiach v roku 2014 sú zapletení agenti ruskej vojenskej rozviedky, čo Moskva popiera.



Česko následne vyhostilo 18 pracovníkov ruskej ambasády v Prahe, na čo Rusko odpovedalo vyhostením 20 zamestnancov ambasády ČR v Moskve a krátko na to oznámilo, že v počtoch pracovníkov ambasád prechádza na "striktnú paritu".



V rámci solidarity s ČR pristúpili k vyhosteniu zamestnancov ruských veľvyslanectiev aj Estónsko, Litva, Lotyšsko, Rumunsko a Slovensko, ktoré 22. apríla vyhlásilo za nežiaduce osoby troch zamestnancov ruskej diplomatickej misie v SR. Moskva reagovala odvetným vyhostením diplomatov týchto krajín.



Jedného ruského diplomata vypovedalo aj Bulharsko, ktoré podozrieva Rusko zo štyroch výbuchov v muničných skladoch na svojom území v rokoch 2011 - 2020.