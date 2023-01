Z českých lekární sa stratili lieky za skoro 67 miliónov českých korún

Praha 25. januára (TASR) - Z českých lekární sa stratili liečivá za takmer 67 milión českých korún (asi 2,8 milióna eur). Upozornil na to v stredu na svojej oficiálnej webovej stránke český Štátny ústav pre kontrolu liečiv (SÚKL), informuje TASR.



Inšpektori zo SÚKL sa pravidelne stretávajú s nelegálnym miznutím liekov z dodávateľských reťazcov. V dôsledku toho končia mimo českých lekárni predovšetkým lieky na predpis.



Kontroly odhalili celkom 14 prípadov, keď si prevádzkovatelia lekárni objednali liečivá, ktoré po dodaní nezaradili do skladových zásob ani do evidencie príjmov a výdajov liečiv. V prípadoch, ktoré SÚKL už aj potrestal, sa mimo evidenciu dostalo vyše 130.000 balení liečiv za vyše 66,921 milióna korún (asi 2,8 milióna eur).



V jednom z prípadov sa jednému prevádzkovateľovi z lekární za 13 mesiacov stratilo 31.000 balení liekov v hodnote 17,5 milióna korún (734.000 eur).



Podľa SÚKL ide pravdepodobne o protizákonnú organizovanú činnosť a lieky smerujú do zahraničia. "Tento spôsob porušovania zákona sa týka predovšetkým liečivých prípravkov viazaných na lekársky predpis, ktoré sú v zahraničí drahšie ako v Českej republike. U nás je ich cena totiž regulovaná," uviedla riaditeľka SÚKL Irena Storová.



Mimo evidencie sa často ocitajú liečivá napríklad na epilepsiu alebo schizofréniu.



SÚKL už za nedostatky v evidencii lekární udelil pokuty za vyše 10,5 milióna českých korún (asi 440.500 eur). Navrhol aj zmenu zákona, aby sa prevádzkovateľom lekárni za takéto priestupky zakázala činnosť. Zistené informácie tiež posunul českej polícií, Generálnemu finančnému riaditeľstvu a Ministerstvu zdravotníctva.