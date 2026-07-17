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KRÁDEŽ PRI MORI: Za slnečník a ležadlá prišla o vstup do Chorvátska
Polícia na základe zákona o cudzincoch nariadila jej vyhostenie z Chorvátska a uložila jej ročný zákaz vstupu a pobytu v Európskom hospodárskom priestore.
Autor TASR
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Záhreb 17. júla (TASR) - Z Chorvátska vyhostili 38-ročnú Srbku, ktorú obvinili z krádeže slnečníka a troch ležadiel z ubytovania neďaleko Zadaru. Zároveň má na rok zákaz vstupu do Európskeho hospodárskeho priestoru. Oznámila to v piatok chorvátska polícia, informuje TASR podľa správy agentúry Hina.
Polícia má podozrenie, že žena veci ukradla 12. júla zo záhrady domu v prímorskom letovisku Sveti Petar. Zadržali ju túto stredu v okolí neďalekej obce Sukošan. Policajti odcudzený majetok zaistili a vrátia ho majiteľovi.
Na štátnej prokuratúre v Zadare bolo podané trestné oznámenie, v ktorom je Srbka obvinená z krádeže. Polícia na základe zákona o cudzincoch nariadila jej vyhostenie z Chorvátska a uložila jej ročný zákaz vstupu a pobytu v Európskom hospodárskom priestore, ktorý zoskupuje 27 členských štátov EÚ, Island, Lichtenštajnsko a Nórsko.
Srbka dostala aj pokutu za to, že si v predpísanej lehote nezaregistrovala svoj krátkodobý pobyt v Chorvátsku.
Polícia má podozrenie, že žena veci ukradla 12. júla zo záhrady domu v prímorskom letovisku Sveti Petar. Zadržali ju túto stredu v okolí neďalekej obce Sukošan. Policajti odcudzený majetok zaistili a vrátia ho majiteľovi.
Na štátnej prokuratúre v Zadare bolo podané trestné oznámenie, v ktorom je Srbka obvinená z krádeže. Polícia na základe zákona o cudzincoch nariadila jej vyhostenie z Chorvátska a uložila jej ročný zákaz vstupu a pobytu v Európskom hospodárskom priestore, ktorý zoskupuje 27 členských štátov EÚ, Island, Lichtenštajnsko a Nórsko.
Srbka dostala aj pokutu za to, že si v predpísanej lehote nezaregistrovala svoj krátkodobý pobyt v Chorvátsku.