Z Číny doviezli do Budapešti ďalšie ochranné prostriedky

Budapešť 24. apríla (TASR) - Na budapeštianskom Medzinárodnom letisku Ferenca Liszta v piatok pristáli štyri lietadlá, ktoré doviezli z Číny 4,6 milióna chirurgických rukavíc, 1,15 milióna rúšok a 500 zariadení potrebných k fungovaniu pľúcnej ventilácie. Informoval o tom maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó.



Podľa agentúry MTI 50.000 z privezených rúšok posiela Budapešť ďalej do Vatikánu, odkiaľ prišla prosba o pomoc, ktorá sa týkala ochrany zdravia starších kňazov. "My sme samozrejme okamžite reagovali," dodal, Szijjártó.



Maďarsko dostalo z Číny do daru aj niekoľko stoviek testov. Peking venoval ochranné prostriedky aj Severnému Macedónsku; táto balkánska krajina však nemá vlastné letecké kapacity, preto ich jedno zo štyroch maďarských lietadiel priviezlo do Budapešti. Odtiaľ budú v pondelok autami prevezené do severomacedónskej metropoly Skopje, spresnil šéf maďarskej diplomacie.