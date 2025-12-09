< sekcia Zahraničie
Z čuvašskej metropoly hlásia po útoku ukrajinských dronov 14 zranených
Ruské ministerstvo obrany informovalo, že v noci na utorok zneškodnilo 121 ukrajinských dronov. Čeboksary a Čuvašská republika, kde sa toto mesto nachádza, sa v zvodke nespomínali.
Autor TASR
Moskva/Kyjev 9. decembra (TASR) - Útoky ukrajinských dronov v meste Čeboksary v na stredovýchode európskej časti Ruska spôsobili zranenia najmenej 14 osobám vrátane jedného dieťaťa. Ukrajina túto záležitosť zatiaľ nekomentovala, informovala agentúra DPA a britská stanica BBC, píše TASR.
Podľa správ miestnych médií bolo v Čeboksaroch, ktoré sa nachádzajú približne 1000 kilometrov od Ukrajiny, počuť až sedem výbuchov. V tomto priemyselnom meste sa nachádza niekoľko obranných tovární.
Ukrajina hlásila, že Rusko na ňu od pondelka večera zaútočilo 110 dronmi, pričom do 09:00 h miestneho času ich bolo „zostrelených alebo potlačených“ 84. Zaznamenané však boli zásahy 24 útočných bezpilotných lietadiel na deviatich miestach. Armáda neposkytla žiadne informácie o rozsahu škôd ani o možných obetiach.
Ukrajinská štátna ropná a plynárenská spoločnosť Naftohaz informovala, že ruské drony zasiahli jej plynárenské zariadenia v utorok skoro ráno, informovala agentúra Reuters.
DPA uviedla, že Kyjev čoraz častejšie používa drony na útoky na objekty – väčšinou súvisiace s ropným a plynárenským priemyslom – ďaleko v ruskom vnútrozemí. Rozsah škôd a počty obetí sú však neúmerné masívnej škode spôsobenej Ruskom a mnohým úmrtiam a zraneniam na Ukrajine od vypuknutia vojny vo februári 2022.
