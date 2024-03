Z Cypru by mali doraziť k Pásmu Gazy tri lode s humanitárnou pomocou

Atény 31. marca (dpa) - Nákladná loď a dve menšie lode smerujú z Cypru smerom k Pásmu Gazy, aby tam dopravili stovky ton humanitárnej pomoci. Ich plavba je zatiaľ bez incidentov, uviedli v nedeľu pre agentúru DPA predstavitelia cyperskej vlády, informuje TASR.



Nákladná loď Jennifer a remorkéry Open Arms a Ledra Dynamic vyplávali z Larnaky v sobotu a mali by doraziť k pobrežiu vojnou postihnutého Pásma Gazy v pondelok. Vyloženie ich nákladu nemusí byť jednoduché. K tamojšiemu dočasnému mólu preto jeden z remorkérov ťahá plošinu s humanitárnymi zásobami, pomocou ktorej by sa mala uľahčiť vykládka.



V Pásme Gazy nie je vhodný prístav pre nákladné lode, pretože more pri pobreží je plytké.



Ide o druhú dodávku humanitárnej pomoci po mori z Cypru. Zhruba pred dvoma týždňami tam remorkér humanitárnej organizácie Open Arms dopravil približne 200 ton materiálu a potravín.



Cyperská vláda sa usiluje o vybudovanie väčšieho plávajúceho móla v Pásme Gazy, pomocou ktorého by sa dalo z veľkých lodí dopravovať na súš dostatok zásob.



"Cieľom je posielať čoraz väčšie množstvo tovaru, ale to sa uskutoční len vtedy, keď platforma poskytnutá Američanmi bude dokončená.“ povedal cyperský minister zahraničia Konstantinos Kombos pre cyperský verejnoprávny rozhlas.