Z Cypru vyplávala prvá loď s pomocou pre Gazu

Nikózia 12. marca (TASR) - Z cyperského prístavu Larnaka vyplávala v utorok loď naložená 200 tonami humanitárnej pomoci pre obyvateľov Pásma Gazy. Oznámila to španielska mimovládna organizácia Open Arms, ktorá plavidlo prevádzkuje, informujú agentúry AFP a AP.



Ide o prvú plavbu v rámci nového humanitárneho koridoru z Cypru do Pásma Gazy, otvorenie ktorého v piatok avizovali predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová a cyperský prezident Nikos Christodulidis.



Pôvodne mala loď vyplávať už v nedeľu, čo však museli odložiť pre bližšie nešpecifikované technické problémy. Organizácia Open Arms následne oznámila, že sa tak stane najskôr v pondelok ráno.



Plavidlo opustilo prístav v Larnake okolo 07.50 SEČ a vydalo sa do približne 400 kilometrov vzdialenej Gazy. Na jeho palube sa nachádza zhruba 200 ton potravín, pitnej vody a liekov. Izraelská strana mala možnosť skontrolovať ešte na Cypre.



Podľa agentúry AP prvá plavba otestuje funkčnosť nového koridoru.



Humanitárna kríza v Pásme Gazy, kde izraelská armáda vedie ofenzívu voči militantom z Hamasu, sa v posledných týždňoch vystupňovala a civilné palestínske obyvateľstvo čelí nedostatku potravín a ďalších základných potrieb.