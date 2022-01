Z Ďalekého východu sa do Bieloruska presúvajú dva prápory S-400 Triumf

Moskva 21. januára (TASR) - Dva prápory systémov protivzdušnej obrany dlhého dosahu S-400 Triumf naložili v Chabarovsku na ruskom Ďalekom východe na plošinové vagóny, aby ich prepravili do Bieloruska, kde sa až do februára koná spoločné cvičenie ruskej a bieloruskej armády. S odvolaním sa na ruské ministerstvo obrany o tom v piatok informovala agentúra Interfax.



"Jednotky protivzdušnej obrany sa budú kombinovaným spôsobom - železničnou dopravou a vlastnými silami - presúvať na cvičisko v Bieloruskej republike," uviedlo ruské ministerstvo obrany.



Námestník ruského ministra obrany Alexandr Fomin pred niekoľkými dňami uviedol, že Moskva do susedného Bieloruska vyšle na spoločné vojenské cvičenia 12 stíhačiek Su-35 a rozmiestni tam dva prápory systémov protivzdušnej obrany S-400 a prápor hybridných samohybných protilietadlových systémov krátkeho a stredného dosahu Pancir-S.



Previerka schopnosti rýchlej reakcie ozbrojených síl Zväzového štátu Ruska a Bieloruska sa uskutoční na západe Bieloruska, v blízkosti jeho hraníc s Poľskom a Litvou, ktoré sú členmi aliancie NATO, ako aj blízko južných hraníc s Ukrajinou. Prvá etapa cvičenia potrvá do 9. februára, druhá fáza od 10. do 20. februára.



Tieto cvičenia sa konajú v čase, keď sa západné krajiny obávajú možnej ruskej invázie na Ukrajinu. Rusko však odmieta tvrdenia, že plánuje na Ukrajinu zaútočiť.



Na uskutočnení tohto cvičenia s kódovým názvom Spojenecké odhodlanie sa prezidenti oboch krajín - Alexandr Lukašenko a Vladimir Putin - dohodli ešte v decembri minulého roku. Obe krajiny tvoria od roku 1999 - zatiaľ skôr iba formálne - súštátie.