Z delegácie vysielanej z Hesenska do Chorvátska a Srbska vylúčili AfD

Záhreb 5. mája (TASR) - Minister pre európske záležitosti nemeckej spolkovej krajiny Hesensko Manfred Pentz vyradil zo svojej delegácie pred cestou do Chorvátska a Srbska členov za krajne pravicovú stranu Alternatíva pre Nemecko (AfD). S odvolaním sa na denník Bild o tom v pondelok informovala agentúra HINA, píše TASR.



Pentz pre Bild objasnil, že rozhodnutie nezahrnúť zástupcov AfD do delegácií na zahraničné cesty teraz i v budúcnosti prijal v súvislosti s rozhodnutím nemeckého Spolkového úradu pre ochranu ústavy, ktorý minulý piatok zaradil AfD medzi preukázateľne krajne pravicové organizácie, a to pre jej protiústavné politické ciele.



Delegácia z Hesenska, ktorá v pondelok začína návštevu Chorvátska, Srbska a jeho autonómneho kraja Vojvodina, mala pôvodne zahŕňať zástupcov všetkých strán zastúpených v krajinskom parlamente vo Wiesbadene vrátane AfD, ktorá je najväčšou opozičnou stranou.



Minister, ktorý je členom Kresťanskodemokratickej únie (CDU), objasnil, že „najmä vzhľadom na históriu Nemecka jednoducho nemôžeme očakávať, že naši partneri v Poľsku, Francúzsku, Taliansku alebo Izraeli pochopia, prečo by mali sedieť za jedným stolom, podávať si ruky a fotografovať sa s členmi strany, ktorá bola oficiálne označená za krajne pravicovú.“



Dodal, že účasť členov AfD v delegáciách vysielaných do zahraničia by podkopala aj atraktivitu Hesenska a Nemecka pre zahraničných investorov.



HINA doplnila, že Pentzovo vysvetlenie odráža obavy mnohých podnikateľov v Nemecku, podľa ktorých vzostup AfD môže odradiť zahraničných investorov od aktivít v regiónoch, kde sa táto strana teší silnej podpore. Týka sa to najmä spolkových krajín na východe Nemecka.