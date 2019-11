Z drážďanskej klenotnice ukradli 11 predmetov a ďalšie cennosti

Drážďany 28. novembra (TASR) - Skupina lupičov, ktorí vykradli v pondelok nadránom múzeum historických klenotov Grünes Gewölbe (Zelená klenba) v Drážďanoch, ukoristila 11 predmetov, ako aj časti dvoch ďalších vystavených kusov a súpravu sukňových gombíkov. Ukradnuté klenoty sa nachádzali vo vitríne s približne 100 položkami, uviedla v stredu po inventarizácii správa múzea.



Podľa vyjadrenia Štátnych umeleckých zbierok v Drážďanoch, ktoré priniesla tlačová agentúra DPA, zo zbierky zmizli okrem iných drahocenností aj šperky vykladané briliantmi, ktoré v minulosti patrili saskej kráľovnej Amálii Auguste.



Drážďanská polícia v stredu oznámila, že v súvislosti s lúpežou pátra po štyroch podozrivých osobách. Po tom, ako v pondelok večer požiadala možných svedkov o informácie, dostala 205 jednotlivých podnetov, ktoré v súčasnosti vyhodnocuje.



Do prísne stráženej klenotnice Rezidenčného zámku v centre metropoly Saska sa vlámala dvojica lupičov, ktorá je zachytená na zverejnených záberoch z bezpečnostnej kamery. Vyšetrovatelia sa domnievajú, že ďalší dvaja spolupáchatelia zostali čakať pred budovou.



Kriminalisti tiež potvrdili, že s lúpežou súvisia i dva požiare, ktoré vypukli bezprostredne pred a po nej. Niektoré denníky ešte v pondelok zverejnili správy, podľa ktorých mohla byť danom čase prerušená dodávka elektriny do múzea v dôsledku požiaru rozvodnej skrine.



Riaditeľ samotného múzea Dirk Syndram povedal, že to, čo dokázali lupiči, bolo takmer "nemožné". Zväz nemeckých múzeí potvrdil, že bezpečnostné systémy v drážďanskom Rezidenčnom zámku zodpovedajú medzinárodným štandardom a vlámanie veľmi rýchlo odhalili. Vedúci 20-členného tímu vyšetrovateľov Olaf Richter vyjadril presvedčenie, že lúpež bola mimoriadne dobre pripravená i vykonaná.



Múzeum Grünes Gewölbe zostalo aj v stredu zatvorená pre verejnosť, zvyšné časti zámku však boli opäť prístupné, hoci v klenotnici stále pracovali policajní špecialisti.